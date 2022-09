José Mayans contó detalles de una charla que tuvo con Cristina Kirchner y reveló una de las reacciones de la vicepresidenta

Tras mostrarse ayer junto al presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, el jefe del interbloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, se refirió al ataque sufrido por Cristina Kirchner y contó detalles de una charla que mantuvo con la vicepresidenta. “Le saludé con mucho afecto y le dije que fue un milagro”, relató el senador formoseño, quien dijo que la exmandataria está con vida gracias a “una protección de Dios”. “‘Y sí', me dice ella, y le menciono su rosario de la Virgen de Luján. Las personas que creemos pensamos que realmente hubo una protección hacia su vida”, indicó en una entrevista radial.

Según precisó Mayans en diálogo con Futurock, la vicepresidenta le contó que se “entristeció mucho” por la situación y que en ningún momento se dio cuenta de que una persona la había querido matar. “’Yo no vi absolutamente nada’, me dijo. ‘Hay una persona que me tiró un libro, y como no lo pude sostener me agaché para ver si lo podía alzar’”, continuó el senador al citar textuales de la conversación con Cristina Kirchner, quien luego le pidió “seguir trabajando”.

José Mayans y Juliana Di Tulio Silvana Colombo - LA NACION

Por otro lado, Mayans negó que haya pedido la impunidad de la vicepresidenta “a cambio de paz social”. “Ese es un título falso, yo nunca dije una cosa como esa”, apuntó el senador. Y aseguró que a lo que sí se refirió fue a “los vicios de nulidad” de la causa Vialidad y que solicitó que la Corte Suprema “revise el pedido de la defensa” que “está pidiendo garantías de imparcialidad a los que tiene derecho cualquier ciudadano”.

“Este juicio que se hace no tiene ninguna garantía de imparcialidad, está viciado de nulidad, violó el debido proceso y la presunción de inocencia”, sostuvo el senador, para quien acusar a “gente que gana las elecciones” de pertenecer a una “asociación ilícita” resulta una “barbaridad”. Y, en medio de críticas a la cobertura mediática del caso, lanzó: “Hay una causa que está direccionada a sentenciarla antes de las elecciones”.

José Mayans

En tanto, acerca de las intenciones oficiales de debatir un proyecto de ley que penalice los “discursos de odio”, el senador dijo que “es importante” avanzar en un marco que “cuide el honor de las personas”. “Hoy en día, el honor no vale nada. Te hacen un operativo de prensa y te destruyen”, indicó. En ese sentido, Mayans llamó a buscar “un sistema que proteja a las personas” de los “grupos violentos”. “Que no queden con la libertad absoluta de predicar la violencia y dañar a personas”, enfatizó.

Por último, frente a las acusaciones opositoras que señalan la supuesta pretensión del Gobierno de crear una “ley mordaza”, Mayans aseguró que “no se puede impedir la libertad de nadie ni la libertad de expresión”, al tiempo que precisó que “la prensa tiene un artículo en la Constitución que protege el trabajo de los medios”.