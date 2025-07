José Mayans: “Milei no cree en la división de poderes; su gobierno es unitario y parece de facto”

El formoseño José Mayans no ahorra adjetivos negativos para hablar de Javier Milei. “Tenemos un Presidente que está alienado de la realidad”, sentenció el jefe del bloque de senadores kirchneristas y vicepresidente del PJ, a cargo de la jefatura del partido desde que Cristina Kirchner quedó detenida por la condena por corrupción.

En un reportaje con LA NACION, el jefe de la principal bancada opositora de la Cámara alta adjudicó los constantes ataques e insultos del Presidente a quienes lo critican a la necesidad de tapar que “este programa económico no tiene destino” y a distraer la atención de denuncias de corrupción, como el caso $Libra.

“Milei no cree en la división de poderes, no aplica la Constitución nacional. Es un gobierno unitario. Muy parecido a un gobierno de facto”, sentenció Mayans, quien también defendió el papel de Victoria Villarruel en la sesión del Senado del pasado 10 de julio, cuando la oposición logró la sanción de una serie de proyectos rechazados por la Casa Rosada.

-¿No sentaron un precedente institucional grave con la sesión autoconvocada?

-No fue autoconvocada, porque en la [sesión] preparatoria (que se realiza todos los años en febrero) votamos días y horarios de sesión. Es un acto solemne, porque se le comunica al pueblo de la Nación que el Senado va a trabajar los miércoles y los jueves, y nadie te puede impedir eso. Es lo mismo que yo quiera impedir una reunión de gabinete o de la Corte.

-Milei dice que la oposición busca desestabilizar su gobierno.

-La decisión que tomó el Senado en la última sesión es un llamado de atención al Presidente. ¿Si su programa es tan sólido, cómo puede ser que su superávit fiscal esté basado en el hambre y en la miseria de tantos jubilados y en la falta de remisión de los fondos que les corresponden a las provincias? Este programa económico no tiene destino.

-¿Cuál sería el paso siguiente si el Gobierno no escucha este llamado de atención del Congreso?

-Para mí hay que terminar con el (decreto de necesidad y urgencia) 70/23 en la Cámara de Diputados, para que el Presidente vea que hay que barajar y dar de nuevo. Pero tenemos un Presidente que se dedica a insultar, a hacer este tipo de show, decir que “le vamos a romper el tujes” y todas estas cosas que hace, que amenaza. Distrae la atención del caso $Libra y los negociados que están haciendo con el tema de las privatizaciones.

-Milei también criticó a Villarruel por la última sesión del Senado.

-Les gusta humillarla. La vicepresidenta tuvo un gesto con el Poder Ejecutivo, dijo que ella entendía que se requerían dos tercios para tratar los proyectos aprobados por Diputados. Pero yo le dije que no tenía que interpretar nada porque no era del Poder Legislativo y el único que puede interpretar [el Reglamento] es el cuerpo. Entiendo que hizo un gesto para decir “no tengo otra cosa que hacer, les doy una mano con esto para ver si podemos evitar la sesión”. Cuando se juntaron más de dos tercios se cayó toda posibilidad de invalidar la sesión.

-¿Por qué piensan que humillan a Villarruel?

-En su momento ella tenía una mejor imagen que Milei y creo que la hermana del Presidente la vio como una rival y ordenó limpiarla. Por eso este hostigamiento. El Gobierno, a través de [Santiago] Caputo, ordenó cerrar el Senado y obstruir el funcionamiento de un poder del Estado. Es inconstitucional y una falta grave para la democracia. Como Villarruel es abogada y sabe los límites, no se prestó a eso. Igual, creo que usan los ataques a la vicepresidenta como cortinas de humo,

-¿Cortinas de humo para tapar qué?

-Que el programa económico está prácticamente caído. Lo demuestra esta bicicleta financiera instalada por el Gobierno. Ellos hablan de una inflación del 1,5% y tienen tasas que están llegando al 80. Los bancos ven que con esta tasa el Gobierno está, prácticamente, pagando un dólar a 2300 pesos. Hay mucha gente que no puede llegar a cubrir la canasta básica y esto impacta en el consumo. El salario está abatido. Tenemos un plan económico que consiste en un alto endeudamiento externo y con las provincias.

-¿Por qué los gobernadores le reclaman fondos al gobierno nacional?

-Los gobernadores lo que necesitan es que el Presidente entienda que ellos tienen sus responsabilidades constitucionales y legales. Por ejemplo, la educación y la salud están a cargo de las provincias, y encima les dice que son el llanto del club de los mandriles. Un gobernador dijo, lo voy a decir sin eufemismos: “el Presidente nos llamó a todos una manga de culos rotos”. Es una falta de respeto total e inadmisible.

-A usted también lo atacó, dijo que era una morsa inmunda.

-No le doy bola porque creo que es una maniobra de distracción a lo que está pasando en el país. A los insultos no los tengo en cuenta porque ése no es el problema de la gente, a la que le importa cómo llegar a fin de mes y cómo tener trabajo.

-¿A qué atribuye esta actitud del Gobierno?

-El Presidente no confía en el sistema representativo de gobierno. Ningunea y ataca cuando algo no le gusta. Milei no cree en la división de poderes, no aplica la Constitución nacional. Es un gobierno unitario. Muy parecido a un gobierno de facto. Al no tener presupuesto hace lo que quiere con el programa económico, sin pautas.

-¿Esas no serían causales de juicio político?

-Sí, totalmente. Para mí sí, son causales de destitución. Tenemos que respetar siempre la decisión de la gente, pero son causales.

-Hay quienes dicen que la inflación del 1,5% mensual no es real.

-No es real porque las tasas están diciendo otra cosa. Se están cayendo todas las producciones regionales. Estamos importando tomates, limones, carnes, y esto es porque hay una diferencia de precios muy fuertes con las producciones de Brasil, China y otros países con el dólar que hoy tenemos, que no es competitivo. Hay una falta de comprensión de la realidad. Milei dice que bajó la deuda y los datos demuestran lo contrario. Tenemos un Presidente que está totalmente alienado de la realidad.

-¿Hasta cuándo se puede sostener esta situación que describe?

-Hasta las elecciones de octubre. Milei está apostando a mostrar que tiene estabilidad económica, que el programa económico es un éxito y todo el mundo se da cuenta de que no es así porque 23 gobernadores, el jefe de gobierno de la ciudad y los legisladores le están diciendo que esto está mal.

-Sin embargo, las encuestas dicen que el oficialismo va a ganar en octubre.

-Creo que tiene un sistema de propaganda que es eficiente. Ellos hablan de la casta, que están terminando con los gastadores compulsivos, que somos los que estamos en el parlamento. Ellos quieren que el Congreso sea un poder sumiso a la visión del Presidente, que es desastrosa. Esto va a durar hasta octubre, después el Fondo Monetario le exige que tiene que cambiar el sistema previsional, que la edad de jubilación se va a ir a 70 años, Capaz que te morís antes de jubilarte. La idea es que aportes cincuenta años y después que no te jubiles.

-¿Va a haber devaluación?

-Ya está la devaluación. Falta el sinceramiento cambiario, como hizo Macri, que va a venir porque tenemos problemas en el comercio exterior, en la inversión y el consumo. Es un programa económico que está en absoluta crisis porque le faltan dólares.

-¿Cómo vicepresidente a cargo del PJ, qué opina del cierre de listas en PJ bonaerense?

-Me parece excelente que las distintas agrupaciones se hayan puesto de acuerdo y es significativo, porque en dos secciones hay más de 10 millones de votos, lo cual es casi como una elección presidencial. Y Kicillof, que viene haciendo un trabajo importante teniendo en cuenta que el Gobierno nacional le debe once billones, creo que va a hacer una buena elección.

-Se habla de que el peronismo debe renovarse. ¿A quiénes ve como posibles nuevos líderes?

-Una vez que pase la elección de octubre tenemos que trabajar fuertemente en mostrar la diferencia entre un modelo y el otro. Hay muchos compañeros que están dentro y que pueden ser, nosotros tenemos un frente que es amplio.

-¿No me dijo quiénes podrían liderar la renovación del PJ?

-Axel es un compañero que está en funciones por votación del pueblo. Está el caso de Máximo [Kirchner], que tiene una agrupación que es nacional, y hay gobernadores que tienen presencia. Vamos a ver cómo les va en estas elecciones; y estamos los legisladores también (ríe). Lo que estamos discutiendo ahora es qué país queremos.

-¿Lo de la condena a Cristina Kichner es caso cerrado? ¿El peronismo no tiene nada más que hacer?

-Nosotros seguimos trabajando en eso porque sabemos que es un proceso que está viciado de nulidad. Un ejemplo: la Cámara de Apelaciones no tiene acuerdo del Senado y está disponiendo de la vida y los bienes de las personas.

-¿Si el proceso estuvo tan viciado, por qué la Corte no aceptó el recurso de queja de la expresidenta?

-Si tengo que hablar sinceramente, ahí [Carlos] Rosenkrantz jugó un papel fundamental. Creo que algunos de los miembros de la Corte tienen sus problemas y eso influye en sus decisiones. Por eso aceptaron esta chanchada del nombramiento por decreto de jueces de la Corte que el Senado revirtió con el voto de dos tercios del Senado.

-¿Qué opina de las declaraciones de Peter Lamelas, embajador designado por los Estados Unidos?

-Es un atropello a la Argentina, violó el derecho internacional con la intervención directa al decir que le va a hablar a los gobernadores, quién va preso y quién no. Se parece más a las palabras de un virrey que a la de un diplomático. Vamos a dirigirnos al Congreso de los Estados Unidos para hacerles saber que estamos preocupados por este tipo de personas que están mandando. Si Estados Unidos no acepta que se inmiscuyan en sus asuntos, nosotros tampoco, porque somos un estado soberano.