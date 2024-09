José Mayans, sobre el futuro del peronismo: “A Cristina la veo con muchas ganas de jugar”

Escuchar

El senador nacional José Mayans analizó esta sábado el discurso que encabezó ayer Máximo Kirchner en La Plata y llamó a no discutir públicamente los problemas internos que afronta el PJ. En cambio, el jefe de bloque de Unión por la Patria (UP) en la Cámara alta tildó de atinada y mesurada la reaparición de Cristina Kirchner, en Merlo y consideró que la exmandataria debería ser quien conduzca el partido a nivel nacional, el cual irá a elecciones el 17 de noviembre. “La veo con muchas ganas de jugar”, admitió Mayans.

“No podemos perder a Cristina, a una persona de esa capacidad y de ese nivel de experiencia”, destacó el senador de UP, en diálogo con Radio 10. “Es más, a mí me parece que ella tendría que ser la conducción del peronismo y que algunas personas colaboren con ella”, admitió Mayans en medio de la interna que afronta el partido, a menos de dos meses de celebrarse elecciones internas dentro del espacio político, luego que la presidencia quedara acéfala tras la salida del exmandatario Alberto Fernández.

“Yo creo que no tiene otra alternativa”, señaló Mayans en alusión a la posibilidad que la exmandataria asuma el liderazgo del partido. “La veo con muchas ganas de jugar. Con ganas de aportar al país su experiencia y su conocimiento”, agregó el jefe de bloque de UP en el Senado.

Las declaraciones de Mayans se dan tras la reaparición pública de la exvicepresidenta en la localidad bonaerense de Merlo, donde criticó, una vez más, el rumbo económico del Gobierno, y volvió a diferenciarse de Milei al adjudicar la crisis económica no solamente al déficit fiscal, sino también a la economía bimonetaria y a la falta de dólares agravada por la deuda.

“El discurso de Cristina lo vi bien atinado y muy mesurado. Es una persona que ha conducido el país, que terminó con un PBI de 630.000 millones de dólares, una desocupación de 5,9 puntos y con una relación Deuda/PBI inferior al 40%. Es una persona que tiene un experiencia muy fuerte. Personalmente creo que es una de las figuras más importantes que tiene el justicialismo”, destacó el senador. “Me parece que podría ser ella la que haga el esfuerzo y que unifique todo el sistema político” completó luego.

Por otro lado, al ser consultado acerca del acto política que encabezó ayer el titular del PJ bonaerense Máximo Kirchner, Mayans admitió que está de acuerdo “con algunas cosas y con otras no”. Y tras ello, reclamó: “No estoy de acuerdo con que discutamos temas internos y menos públicamente. Acá hay que discutir el plan de gobierno que está destruyendo a la argentina”.

Máximo Kirchner, llegó ayer a La Plata con un acto político en el que reunió a intendentes, dirigentes y a la militancia de La Cámpora en el que retomó la escena política destinó duras críticas contra una parte del partido. “En el peronismo hay muchos dirigentes con miedo”, sentenció. A lo largo de su discurso, el diputa hizo un llamado a la reflexión interna del PJ y arremetió contra quienes ponen en duda el liderazgo de Cristina Kirchner y cuestionan “el dedo” de la exmandataria, en clara alusión a su destreza en términos de armado político.

Bajo este contexto, el senador de UP hizo una llamado hacia las filas del peronismo al que le exigió “terminar con los problemas internos” y ponerse de acuerdo para ofrecerle “alternativas al pueblo argentino”. Y tras ello, advirtió: “De principio, hay que construir consensos sobre las políticas públicas y el rol del estado. Si no hay Justicia social no va haber paz social”.

A lo largo de la entrevista Mayans expresó su preocupación las políticas económicas implementadas por el Gobierno y apuntó contra el presupuesto de 2025 presentado el domingo pasado en el Congreso.

“Hay que tener en cuenta que el pueblo argentino merece la consideración de un programa de Gobierno que genere dignidad y que busque el bienestar de todo el pueblo argentino. Esto es todo lo contrario. ¿En qué estuvo basado el programa de Milei? En una gran devaluación, osea el ataque directo al salario de los trabajadores y al sistema federal, es decir a las provincias y anunciando un superávit mentiroso porque en definitiva lo que hizo fue robarle a los trabajadores y jubilados”, sentenció Mayans.

“Esta es la síntesis de su programa. Y después viene al Congreso para anunciar un presupuesto que viene a profundizar esto”, concluyó al respecto.

LA NACION