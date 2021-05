José “Pepe” Mujica pide que se rechace el refugio político para Fabián “Pepín” Rodríguez Simón

El expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica analizó el pedido de refugio político que hizo el exasesor jurídico de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. En declaraciones radiales, Mujica advirtió: “El hombre [Rodríguez Simón] está tratando de zafar”.

El exmandatario de Uruguay habló del tema tras la decisión de la jueza federal María Servini de declarar a Simón en rebeldía y ordenar su captura internacional.

“O no tiene ninguna confianza en la Justicia o tiene, digamos, la cola embarrada”, dijo el exmandatario de Uruguay, en Radio con Vos. Asimismo, Mujica, remarcó: “Lo único que sé es que, desgraciadamente, a la Justicia la estamos manoseando”.

Rodríguez Simón es investigado en una causa por presunta asociación ilícita iniciada tras una denuncia de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del canal C5N y varias compañías de otros rubros.

“Será la Justicia uruguaya la que tendrá que medir. Nos mete un lío adentro. No nos beneficia para nada, enturbia las relaciones”, consideró Mujica.

Puntualmente, al analizar el rol del asilo político, Mujica dijo que se trata de “una conquista humana importante”. “Tiene que ver con los abusos a los que están expuestos todos los gobiernos, pero un mal uso de ese derecho complica y ensucia la cancha, así que espero que la Justicia uruguaya tenga una visión al respecto que nos permita ubicarnos”, agregó. “No tiene nada de simpática la situación, es un viaje en arena movediza”, graficó.

Esta semana, en una entrevista con LN+, Rodríguez Simón dijo que el empresario Cristóbal López, dueño de C5N, en conjunto con la jueza federal María Servini y con aval del Gobierno, montó una persecución judicial en su contra cuyo objetivo es meterlo preso.

En este sentido, el abogado aseguró que el inicio de esta “operación” se remonta a cuando obligó a las empresas de juego de Cristóbal López a pagar ingresos brutos en la Ciudad, algo que no hacían y que correspondía.

“Pedí refugio político en Uruguay en el marco de una serie de normas de protección a las personas. La verdad que no es nada grato. Me preocupa lo que está pasando en el país, un país al cual no puedo volver”, comenzó Simón en diálogo con el periodista Carlos Pagni.

LA NACION