Juan Grabois apuntó contra Sergio Massa por su silencio tras la condena a Cristina Kirchner

“A Sergio Tomás Massa, que hizo campaña el año pasado a upa de Cristina, no se lo escucha...”, apuntó el dirigente social Juan Grabois contra el excandidato presidencial de Unión por la Patria. Ambos dirigentes compitieron por la postulación a presidente en 2023 de Unión por la Patria, que quedó en manos del entonces ministro de Economía. Las declaraciones del dirigente social llegaron luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ratificara la condena a Cristina Kirchner por seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En su cuenta de X, Grabois ironizó con un juego de palabras entre Comodoro Py y pigs (chanchos, en inglés): “Dicen por ahí que tiene acciones en Comodoro Pygs. En fin. Fin”. Este miércoles, Grabois y el ministro bonaerense de Justicia, Juan Martín Mena, dieron una clase pública bajo el título: “CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio del lawfare”.

Allí, en medio de un fuerte operativo de prevención que la Prefectura desplegó en conjunto con la Policía Federal, el dirigente lanzó: “Es el cerdito Comodoro. Comodoro Pig”. Al mismo tiempo, agitaba con sus manos el peluche de un chancho que representaba el “chiquero” que era el edificio a sus espaldas, según dijo en el inicio de su discurso, una hora antes de que se conociera la sentencia de la sala IV de la Casación.

La respuesta del hermano de Malena Galmarini a Grabois

“Por suerte, no te escucha ni se te acerca. Habla muy bien de Sergio Massa que te tenga MUY lejos”, arremetió Sebastián Galmarini, cuñado del excandidato presidencial. En la misma línea, agregó: “No tiene acciones ni ahí, ni de ninguna otra cosa que no sea TRABAJO. En ese punto, entiendo que no lo comprendas…”.

Por suerte, no te escucha ni se te acerca. Habla muy bien de @SergioMassa que te tenga MUY lejos.

Cabe recordar que Sergio Massa y Juan Grabois se midieron en las internas de Unión por la Patria en las elecciones del años pasado. La preocupación del massismo por la performance de Grabois llegó a niveles tales que la propia Malena Galmarini, -entonces titular de Aysa-, esposa de Massa y precandidata a intendenta de Tigre, dijo: “Votar a Juan Grabois es tirar el voto”. A eso se sumó el exvicepresidente Amado Boudou, cercano a Massa y casi un “vocero” de la campaña, quien también aportó críticas al dirigente cercano al Papa Francisco.

Cómo fue la clase pública de Grabois y Mena

Durante la clase que se realizó en la avenida frente a los tribunales, Grabois cargó en duros términos contra el poder judicial, denunció la “degradación” general de la Justicia, propuso la “demolición” de Comodoro Py y la “destrucción” del Consejo de la Magistratura, un instrumento “inentendible” para el ciudadano de a pie, según afirmó. “Y a ustedes, ¿Quién los votó, muchachos?”, se preguntó el exprecandidato de Unión por la Patria.

“A Cristina la atacan por arriba para saquear y destruir por abajo. Y a los de abajo lo destruyen con el narcoestado. Los mismos jueces que persiguen a Cristina, permitiendo el avance de la narcoestructura”, añadió el dirigente.

En ese marco, planteó una versión extendida del “lawfare”, que alcanzó al “desfinanciamiento” de las universidades, la pérdida del poder adquisitivo en los haberes y también a la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, a pesar de que el dirigente social viene de celebrar tres fallos de la Justicia en su lucha contra la ministra por el reparto de los alimentos para los comedores. “El lawfare es que Pettovello les robe los alimentos a los niños y aunque tengamos tres fallos a favor, los mismos jueces cobardes que fallaron a favor nuestro, no tienen el coraje de hacer cumplir con la fuerza pública sus propias sentencias”, sostuvo.

Por su parte, el ministro Mena ofreció una defensa jurídica de la expresidenta. “Como no tengo prueba directa, no pude comprobar que hubo robo ni que faltan obras públicas en las rutas de Santa Cruz. Tengo indicios de que algo sucedió”, dijo, en referencia al segmento del fallo del TOF 2 en el que los jueces explicaron que esta serie de delitos, que no dejan prueba directa, demandan una inferencia de las pruebas recolectadas. “El fiscal Luciani y este tribunal [por la Casación] dicen que tienen indicios de que Cristina estaba detrás de todas las irregularidades de la obra pública”, completó.

“No tiene un pelo de corrupta”

Tras conocerse la sentencia, Grabois denunció por redes sociales el accionar de los camaristas que resolvieron el fallo contra la exmandataria. “Cristina no tiene un pelo de corrupta y sí tiene una historia que refleja que defendió los intereses de la patria y el pueblo. Los jueces y fiscales corruptos que intervienen -sin excepción- son adeptos a la mafia calabresa de los Macri. Fútbol, tenis y excursiones de pesca al Lago Escondido. Dejaron todos los dedos pintados”, expresó.

Y sentenció: “El poder real es así. No necesita fundamentos: si no te pueden comprar, te quieren disciplinar; si no te pueden disciplinar, te quieren proscribir; si no te pueden proscribir, te quieren matar”. Luego, concluyó: “Porque quien no se arrodilla frente al poder, honra nuestras ideas, que son, en el fondo, lo que quieren destruir... y ella no se entregó nunca”.

Frente a las reacciones del oficialismo, salió a responder por su cuenta de X. “Falso videlina, a Cristina no le llegás ni a los talones”, contestó Grabois a la publicación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien sostuvo que tener una expresidenta condenada en segunda instancia representa “una humillación enorme para el pueblo argentino”.

Es una humillación enorme para el pueblo argentino tener una ex presidente de la Nación condenada en segunda instancia por corrupción.

A su vez, el dirigente social respondió al descargo del presidente Javier Milei, que a través de su cuenta de X aseguró “hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción”. “Mentís. No estás a la altura de Cristina ni en puntitas de pie jamoncito”, ironizó Grabois.

