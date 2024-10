Juan Grabois defendió el discurso de Norman Briski y apuntó contra el gobierno de Israel: “Basta de asesinar niños y civiles”

Escuchar

Durante la gala de entrega de premios de los Martín Fierro al cine y las series, el cineasta Norman Briski, pronunció un encendido discurso en contra del gobierno de Javier Milei y de la guerra en Gaza, el cual fue cuestionado por diferentes personalidades del ambiente artístico y de entidades ligadas al judaísmo. Sin embargo, en las últimas horas, el dirigente social Juan Grabois criticó el repudio que generaron las palabras del director de cine y lo defendió: “La sensibilidad y la verdad dicha de frente incomoda”.

A través de su cuenta oficial de X, el líder de Frente Patria Grande sostuvo: “No escuché en el discurso de Briski ninguna apología, sino el sentimiento genuino de un hombre clamando por un pueblo masacrado. Gaza, la martirizada Gaza, la martirizada Palestina por la que pidió el Papa Francisco. Gaza, donde las bombas criminales de un gobierno terrorista asesinan niños, mujeres, ancianos... y nos dice que así combate el terrorismo”.

En ese sentido, se preguntó: “¿En qué momento, porque no lo escuché, Norman Briski tuvo una palabra contra el pueblo y la religión judía o a favor del terrorismo? Y cuando el vicepresidente de la DAIA dijo que “no hay inocentes en Gaza” ¿quién se escandalizó?”.

Si bien aseguró que se ha solidarizado con las víctimas del atentado del 7 de octubre de 2023, consideró: “Quienes creen ser los únicos portavoces del linaje hebreo, linaje de mis ancestros paternos del que me siento orgulloso, pretenden acallar la voz del más elemental humanismo que dice ¡paren la masacre contra todo un Pueblo! ¡Basta de asesinar niños y civiles! ¡Basta de bombardear hospitales y escuelas! ¡Basta de matar periodistas y personal humanitario! ¡Basta de sembrar la desolación, demoler las viviendas, desplazar a millones, confiscar sus tierras!”.

“¿Con qué derecho acusan de antisemitas a los ateos, judíos, musulmanes y cristianos que decimos ¡Terminen con el horror! ¿Cómo se atreven a difamar a cualquiera que ose cuestionar los crímenes de Estado que se suceden día tras día? Esa posición no responde a los intereses de los judíos, ni los ciudadanos de Israel, no responde a los intereses de los secuestrados, sino al gobierno corrupto y genocida de Netanyahu contra el que cada vez más israelíes se levantan”, agregó y criticó la diferencia de muertes entre ambos bandos.

“Uno mi voz al deseo de que Gaza no sea vencida porque la derrota del pueblo de Gaza, de Palestina, será la derrota de todo Medio Oriente, también la de Israel. Cuando existan dos Estados donde los pueblos y religiones convivan en paz, cuando la opresión de los palestinos termine y los comerciantes de armas pierdan su negocio macabro, la humanidad habrá ganado una batalla”, sintetizó.

El punto más resonante del discurso de Briski decía: “ Gaza jamás será vencido, no me importa que me aplaudan mucho o poco, pero lo siento aquí, en mi sangre, en mis ancestros. La defensa de un pueblo que está siendo asesinado , Gaza”.

Esto fue criticado, por ejemplo por la DAIA. “Gaza libre, sí, pero libre de Hamás”, enfatizó el organismo en un documento. “Briski parece ignorar que el mismo grupo terrorista al que exalta, lo mataría, torturaría, vejaría, incendiaria su casa o lo secuestraría en túneles oscuros e inmundos, solo por su condición de judío”, señalaron.

Otro de los que se mostró sumamente crítico fue el filósofo y escritor Miguel Wiñazki, el cual hizo especial énfasis a los dichos de Briski sobre Gaza, ya que el escritor es un férreo defensor de Israel. El filósofo y periodista utilizó su cuenta de X para apuntar contra el actor. “Andá a vivir a Gaza , pero no vivirías allí porque sos judío, y te liquidarían después de humillarte y masacrarte palmo a palmo. Vos, Norman Briski, y los aplaudidores ignorantes, son colaboracionistas, útiles idiotas, cómplices de los violadores, de los torturadores, de los festivos militantes de lo inhumano”, acusó.

