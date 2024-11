Juan Grabois dijo que Cristina Kirchner “no tiene un pelo de corrupta” y arremetió contra Javier Milei, Victoria Villarruel y Mauricio Macri

Luego de convocar a una clase pública frente al edificio de Comodoro Py en repudio al fallo contra Cristina Kirchner que dio a conocer hoy la Cámara de Casación, el dirigente social Juan Grabois volvió a defender en redes sociales a la exmandataria, condenada a seis años de prisión, y denunció un intento de proscripción en su contra. Además, arremetió contra el presidente Javier Milei, la vice Victoria Villarruel y el exmandatario Mauricio Macri, quienes se expresaron a favor de la sentencia judicial.

“Falso videlina, a Cristina no le llegás ni a los talones”, f ue la contestación de Grabois al posteo de Villarruel, quien este mediodía sostuvo que tener una expresidenta condenada en segunda instancia representa “una humillación enorme para el pueblo argentino”.

Asimismo, el dirigente social respondió al descargo del presidente Javier Milei, que a través de su cuenta de X aseguró: “Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción. “Mentís. No estás a la altura de Cristina ni en puntitas de pie jamoncito”, ironizó Grabois.

Mentís. No estás a la altura de Cristina ni en puntitas de pie jamoncito. — Juan Grabois (@JuanGrabois) November 13, 2024

Más temprano, el dirigente social había denunciado por redes sociales el accionar de los camaristas que resolvieron hoy el fallo contra la exmandataria. “Cristina no tiene un pelo de corrupta y sí tiene una historia que refleja que defendió los intereses de la patria y el pueblo. Los jueces y fiscales corruptos que intervienen -sin excepción- son adeptos a la mafia calabresa de los Macri. Fútbol, tenis y excursiones de pesca al Lago Escondido. Dejaron todos los dedos pintados”, apuntó Grabois.

“El poder real es así. No necesita fundamentos: si no te pueden comprar, te quieren disciplinar; si no te pueden disciplinar, te quieren proscribir; si no te pueden proscribir, te quieren matar”, sentenció luego. Y tras ello concluyó: “Porque quien no se arrodilla frente al poder, honra nuestras ideas, que son, en el fondo, lo que quieren destruir... y ella no se entregó nunca”.

Falso videlina, a Cristina no le llegas ni a los talones. — Juan Grabois (@JuanGrabois) November 13, 2024

En esa misma línea, Grabois también respondió a Mauricio Macri quien más temprano había expresado: “Un país que respeta a las instituciones siempre tiene futuro”. Tras ello, el dirigente social apuntó: “Mentira. Están los dedos de todos tus compinches en este fallo berreta, mafioso horrible”.

Las declaraciones de Grabois se dan luego que esta mañana encabezara una clase pública junto al ministro bonaerense de Justicia, Juan Martín Mena, frente a los tribunales de Comodo Py, previo a la audiencia en la que se comunicó la condena a seis años de prisión contra la expresidenta. Allí, desde las 8, el dirigente social cargó en duros términos contra el poder judicial.

Mentira. Están los dedos de todos tus compinches en este fallo berreta, mafioso horrible. — Juan Grabois (@JuanGrabois) November 13, 2024

Tal como precisó LA NACION, el dirigente planteó una versión extendida del “Lawfare”, que alcanzó al “desfinanciamiento” de las universidades, la pérdida del poder adquisitivo en los haberes y también cargó contra la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, pese a que el dirigente social viene de festejar tres fallos de la Justicia en su lucha contra la ministra por el reparto de los alimentos para los comedores.

“El lawfare es que Pettovello le robe los alimentos a los niños y aunque tengamos tres fallos a favor, los mismos jueces cobardes que fallaron a favor nuestro, no tienen el coraje de hacer cumplir con la fuerza pública sus propias sentencias”, afirmó Grabois.

Finalizada la audiencia, funcionarios y dirigentes cercanos a la vicepresidenta condenaron la sentencia por redes sociales y otra parte de sus seguidores se dirigió al Instituto Patria, reducto de la militancia kirchnerista, donde recibieron la confirmación de la sentencia.

Mientras transcurría la audiencia, la expresidenta participó de una actividad en la localidad bonaerense de Moreno junto a la intendenta Mariel Fernández. Frente a otras 400 mujeres que participaban del encuentro, se refirió por primera vez a la sentencia en su contra. “Cuando sos mina, cuando sos mujer, todo te lo hacen 20 veces más difícil. Y si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice, sino porque soy mujer también y no se bancan discutir con una mujer y que no puedan tener razón. Como no me pueden pegar, viste que cuando discuten y una tiene razón, pum, piña. Como no me la pueden dar la piña, hacen las cosas que hacen, como las que hicieron hoy en Comodoro Py”, apuntó la exmandataria.

“No importa, chicas. Al lado de lo que han que tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio sino como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad”, completó Cristina Kirchner.

Más tarde, la expresidenta se dirigió hacia el Instituto Patria y cerca de 14:25 salió al balcón del edificio, mientras seguían los gritos de sus seguidores. Estuvo cuatro minutos cantando y saludando hacia la calle.

LA NACION