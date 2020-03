Juan Grabois, tras el discurso de Alberto Fernández: "Todavía hay más intenciones que acciones concretas" Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

El dirigente social Juan Grabois volvió hoy a cuestionar al gobierno de Alberto Fernández. Aliado del Frente de Todos en las urnas, el referente de Patria Grande mantiene una postura crítica con la Casa Rosada. En una entrevista que concedió a la radio AM750, Grabois dijo que "las políticas públicas para pagar la deuda social todavía no se sienten en el territorio".

"Aunque hay una sensibilidad distinta a la crueldad del macrismo, todavía siento que hay más intenciones que política pública o acción concreta y profunda. Uno de los roles de los movimientos populares es llamar la atención cuando vemos lo que está faltando" , afirmó.

Además, el dirigente opinó sobre el discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa. "Hubo algunas cosas que me gustaron, otras que no", remarcó. Si bien dijo que no conocía los detalles del proyecto, elogió la reforma judicial que impulsa Fernández para licuar el poder de los jueces federales de Comodoro Py.

Grabois reiteró que "no hay conciencia de la profundidad de la crisis económica y social" que atraviesa la Argentina. "Tenemos cifras similares a las de 2001 en un montón de campos. Ya se nos murieron nueve pibes por hambre en el Chaco salteño. Tenemos una situación catastrófica que todavía no se revierte", dijo.

El dirigente volvió a criticar la implementación del programa "Argentina contra el Hambre" e insistió en que el Gobierno debería impulsar "una pequeña" reforma agraria.

"El Presidente escucha, lo que no quiere decir que esté de acuerdo con lo que yo le digo", afirmó. Elogió la apertura que muestra Fernández para gobernar, pero remarcó: "Hay peleas que habrá que dar en los próximos meses. A veces, el diálogo no alcanza porque hay intereses contradictorios".

Grabois le pidió a la Casa Rosada un "compromiso presupuestario e inversión pública vinculada al trabajo". "Trabajo no es repartir máquinas de coser o de cortar pasto. Tiene que haber políticas integrales de tierra, techo y trabajo", subrayó.