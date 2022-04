Juan Grabois, duro contra Sergio Berni: dijo que era “un represor de pobres” y “un multimillonario” que no puede justificar su fortuna

En medio de una interna oficialista que aún no da tregua, el dirigente social Juan Grabois -que integra el Frente de Todos- dijo que el Poder Ejecutivo “se llama Alberto Fernández” y que los funcionarios “tienen que responder a su superior”, mientras que alegó que si hay alguno de ellos que no está de acuerdo con, por ejemplo, convalidar un ajuste, se deberían ir. Aunque hizo una salvedad: dijo que esta definición fue en términos “operativos” y que lo “político-ideológico” es otra cosa.

El referente del Frente Patria Grande explicó en C5N: “Hay algunas confusiones entre una coalición de gobierno, una coalición política y el Poder Ejecutivo. Esto la que lo dijo con más claridad es Cristina [Kirchner]: el Poder Ejecutivo en la Argentina es unipersonal, se llama Alberto Fernández y los demás son asesores de Alberto Fernández. Yo creo que los funcionarios tienen que responder a su superior jerárquico en lo operativo”.

Así aconsejó a aquellos integrantes del Gobierno que pese a integrar las filas de la Casa Rosada no responden a Fernández y tampoco concuerdan con el rumbo que le imprime a la administración nacional.

En esa misma línea, apuntó contra Axel Kicillof por tenerlo a Sergio Berni dentro de su staff de ministros, algo que ya había hecho por Twitter con anterioridad, pero esta vez endureció su postura. “Lo de Berni es injustificable pero ¿de quién es el problema de que un represor explícito, que aparte es multimillonario y no sé bien cómo hizo la plata, siga siendo parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires? Del gobernador Axel Kicillof”, sostuvo Grabois, que así lanzó también una ferviente crítica al titular de Seguridad bonaerense, con el que comparte coalición.

Incluso, puso en jaque al mandatario provincial si mantiene en su cargo a Berni. “El gobernador, a quien respeto y quiero mucho, comete un error gravísimo en rifar su historia política teniendo un represor de pobres y de obreros en su gobierno. Está rifando no solamente su historia, sino su futuro y el amor que le supo tener una parte importante de nuestra generación”, manifestó el dirigente cercano al papa Francisco.

Dijo, además, que las declaraciones del ministro bonaerense contra los miembros de las organizaciones sociales “generan un contexto espantoso” donde las “víctimas” no son los referentes, sino los pobres. “Habilita que a los dos días en la esquina de mi barrio cuatro bonaerenses estén apretando a un cartonero de 17 años porque se genera un contexto donde las víctimas no somos los dirigentes sociales -a mí me pueden meter preso uno o dos días, yo elegí lo que hago- las víctimas son los pobres. Acá víctima no hay ningún dirigente, es el pueblo pobre que sufre”, planteó.

Sin embargo, puso en otro plano al ministro de Desarrollo Social nacional, Juan Zabaleta, quien en las últimas semanas endureció su discurso contra los piqueteros de izquierda -a quien Grabois respaldó durante el acampe de principios de mes-.

Después de que el funcionario pidiera que los manifestantes dejen de “apretar” a los argentinos, Grabois consideró: “Zabaleta no es un mal ministro, es un tipo que labura. Cometió un error y cuando [el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez] Larreta dijo que había que sacarles la asistencia, se reivindicó y dijo que no era la solución”.

Pese al mal momento que vive el Frente de Todos y que se desató cuando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pasó por el Congreso, Grabois se mostró esperanzado de cara a 2023. “La coalición de gobierno, de la que soy parte, puede lograr cosas. Les vamos a ganar a ellos”, indicó sobre imponerse ante Juntos por el Cambio y los liberales.

Y puertas adentro, agregó: “Estamos en un momento donde hay que pensar qué hacer, no darse manija de quién es más combativo o menos, quién es más bueno. Hay un problema en la superestructura política: le falta sentir el sufrimiento del pueblo”.

No obstante, despegó de esa última afirmación al diputado Máximo Kirchner, el primer actor que tensionó la cuerda cuando renunció a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara baja, en desacuerdo con el pacto trazado por el ministro de Economía, Martín Guzmán. “Máximo no hace eso, dijo claramente que hay que dejarse de boludear en los canales de televisión”, aseguró Grabois para respaldar una vez más al líder de La Cámpora, con quien se mostró cohesionado en sus últimas apariciones.