El dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) dijo que la polémica compra de alimentos realizada por el Gobierno es un "hecho indignante" Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de abril de 2020 • 15:08

El dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) Juan Grabois dijo que quiere "ver rodar una cabeza" por la polémica compra de alimentos que hizo el Ministerio de Desarrollo Social en medio de la pandemia por coronavirus.

Según Grabois, la millonaria compra, en la que se pagaron precios muy superiores a los que se establecen en el programa Precios Máximos, es un "hecho indignante" que "le hace mucho daño a cualquier proyecto de justicia social".

"Confío en que nuestro Presidente va a hacer lo que tiene que hacer: anular la compara, realizar una con los precios que corresponden y empezar una investigación para buscar a los responsables. Lo que pasó no tiene ninguna explicación", dijo Grabois en diálogo con Radio Milenium.

"Tiene que haber responsables y tienen que pagar las consecuencias. Nosotros vemos cómo faltan los alimentos y vemos que llegan pocos y de mala calidad. Y ver además que el Estado lo paga mucho más de lo que cuesta nos entristece. Yo a Alberto [Fernández] lo apoyo y lo apoyé, y creo que tiene que ser muy firme con las situaciones de corrupción y negligencia", agregó.

Grabois dijo que habló con el mandatario y este le prometió que resolvería el tema. "Quiero darle el tiempo para que se pueda encargar, sin meterle nafta al fuego. Sin permitir que los oportunistas, la gente de mala voluntad, como Patricia Bullrich, quien nunca se preocupó por los pobres, se meta en el tema", dijo.

"Pero lo digo francamente: Yo quiero ver rodar una cabeza, no sé de quién, no me importa, no sé quién es el responsable, yo no soy fiscal. Ahora, no puede ser que estas cosas pasen impunemente, porque son un mal ejemplo, hoy lo hace uno, mañana otro y así. No hay que dejar pasar estas cosas", agregó Grabois.

"La solución es clara. Hay que cancelar el pedido y realizarlo de nuevo. Le hacen mucho daño a cualquier proyecto de justicia social este tipo de cosas. Frente a estas cosas hay que tener una firmeza ejemplificadora para que no vuelvan a suceder".