Juan Grabois suspendió su salida del Frente de Todos por el atentado a Cristina Kirchner

El líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, suspendió su decisión de quebrar el bloque del Frente de Todos en Diputados luego del atentado a Cristina Kirchner. El dirigente piquetero y los integrantes de su movimiento resolvieron postergar esa definición.

“Después de largas horas de discusión sobre el cambio en la situación política nacional tras el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, decidimos suspender nuestra decisión de conformar bloques legislativos propios y mantenernos en el bloque del Frente de Todos”, advirtió el Patria Grande en un comunicado. La asamblea de hoy había sido convocada con un anticipo de Grabois de ruptura con el oficialismo para formar interbloque.

Para el líder social, la separación era una consecuencia de que sus ideas, sobre todo la del salario universal, no fueron escuchadas por el nuevo ministro de Economía Sergio Massa. Sin embargo, ante lo que pasó el jueves por la noche, la asamblea del Patria Grande dio marcha atrás. En un comunicado, la organización añadió: “En este sentido, teniendo en cuenta la experiencia latinoamericana, nos proponemos trabajar para desescalar la violencia, la promoción de una paz con justicia social y neutralizar las expresiones antidemocráticas promoviendo un pliego de consensos con la oposición política”.

En ese sentido, el Frente Patria Grande informó: “Asimismo, informamos que se abrió una vía de resolución para la sanción de una importante medida de carácter distributivo destinada a los sectores sociales más vulnerados, nuestra principal demanda al gobierno nacional”.

En tanto, sobre el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, Juan Grabois se sumó a las críticas por la falla en el operativo de seguridad. “Si el gobierno popular no cuida a su máxima dirigente, qué le queda al pueblo”, escribió el dirigente social en sintonía con el posible quiebre de su partido -Frente Patria Grande- con la coalición oficialista por el rumbo económico adoptado por el Gobierno desde la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía.

El líder piquetero fue uno de los que dijo presente durante los enfrentamientos entre la Policía de la Ciudad y los manifestantes durante el fin de semana que se exigió quitar el vallado en torno a la casa de la vicepresidenta. Luego del atentado del jueves, Grabois escribió que a Cristina “la protegió Dios” y “no la Policía”. Más tarde, se sumó a la convocatoria del acto del viernes y llamó a concentrarse en el Obelisco “por ella y por la Patria”.

Sin embargo hoy, a través de un posteo en su cuenta oficial de Twitter, el líder piquetero volvió a reincidir en las críticas sobre el gobierno de Alberto Fernández y la gestión del operativo de seguridad al sostener que si el Gobierno no es capaz de proteger a su “máxima dirigente” -Critstina Kirchner- nadie está a salvo. “Acá no hay casualidades, ni loquitos, ni ineptos. Hay causalidades, asesinos y responsables”, comenzó. Y concluyó: “Si el gobierno popular no cuida a su máxima dirigente, qué le queda al pueblo”.

El Frente también resolvió afrontar “las amenazas” “físicas o jurídicas” a Cristina Kirchner. “[Se resolvió] Enfrentar cualquier agresión física, jurídica o simbólica contra CFK, principal líder del movimiento nacional popular, en todos nuestros campos de intervención política: movilizaciones callejeras, cuerpos legislativos, universidades y organizaciones sectoriales”.