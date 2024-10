Juan Manuel Abal Medina acusó a Milei de “violento y energúmeno” y Juliana Santillán le retrucó: “¿El Presidente golpeó a su mujer?”

Escuchar

A mitad de una semana cargada de internas y fuertes declaraciones cruzadas entre dirigentes políticos, el miércoles por la noche el exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner Juan Manuel Abal Medina se cruzó con la diputada libertaria Juliana Santillán al opinar sobre “las actitudes violentas” del presidente Javier Milei.

Ambos presentes en el programa A dos voces de la señal TN, cuando se le concedió la palabra a Abal Medina, el dirigente peronista primero quiso extender su “solidaridad” con el periodista Marcelo Bonelli, que conduce el programa y el domingo fue objetivo de duras críticas por parte del mandatario nacional. “ Mi solidaridad con ustedes por la agresión brutal por parte de este energúmeno que tenemos por Presidente ”, soltó.

“Este Gobierno pretende destruir todas las cosas que, más o menos, estamos de acuerdo que funcionan bien, que no son tantas. Más allá de cualquier grieta o división partidaria, nos enorgullece nuestro cine con los Oscar, la universidad pública con sus premios Nobel y nuestro fútbol con las copas que hemos ganado. Este Gobierno, sistemáticamente, va a destruir eso”, agregó.

Juan Manuel Abal Medina en el velorio por el fallecimiento de Ginés González García Nicolás Suárez

En ese sentido, el exfuncionario insistió sobre la administración de La Libertad Avanza: “Tiene una vocación muy marcada, centrada en destruir lo que creemos que funciona bien y hace a la Argentina”.

Fue entonces que hizo mención a los discursos con alta carga política en la entrega de los Martín Fierro al cine y las series. “Ese es el gran problema y por eso se genera tanta rispidez. Por eso tuvimos la escena que vimos el lunes, que no era simplemente antikirchnerismo o antiperonismo; también estaba Mirtha Legrand, una de las grandes figuras de la Argentina que nos juntamos a defender estas cosas que nos enorgullecen y son complicadas de defender. Son tan pocas las cosas que funcionan bien en el mundo como el sistema universitario argentino”.

Fue en ese momento que la diputada nacional lo interrumpió y exclamó: “Desde el momento en que le dijiste ‘energúmeno’ al presidente de la Nación, ninguno de los argumentos que siguen es válido”. “Me gustaría que le dijeras golpeador o violento a Alberto Fernández. Me gustaría que le dijeras a todo tu espacio que son lo peor que le pasó a la Argentina; no son una canoa, sino un Titanic que se hunde”.

La respuesta de la legisladora encendió el debate aún más y Abal Medina aclaró sus dichos: “¿Me deja hablar esta señora? No estoy insultando, sino describiendo. Según la RAE, ‘energúmeno’ es una persona que actúa habitualmente de manera violenta. Estamos viendo que es una persona violenta que actúa de esa manera y trabaja de esa manera”.

La diputada Juliana Santillán en el Congreso de la Nación en la sesión en Diputados por la Ley de Bases Marcos Brindicci

“Mienten. No podés defender un argumento sin agresión”, le recriminó Santillán y se preguntó: “¿El Presidente golpeó a su mujer o a alguien? ¿Presidió una pandemia desastrosa?”.

Abal Medina insistió: “Estoy describiendo. Hay que poder escuchar”. “La violencia es acusar a una persona que murió y acaba de morir”, expresó en referencia a los dichos de Milei sobre el exministro de Salud Ginés Gonzáles García, quien falleció la semana pasada. “La muerte no redime de los errores de genocidio que cometió Ginés; no te va a redimir nunca”, replicó la diputada nacional.

Sin embargo, el cruce no quedó ahí y Abal Medina comentó: “Tanto que hablan de Occidente, una de las grandes ideas en la Grecia clásica surgió de enterrar a los muertos. Hay una actitud permanente de incentivar la violencia, que es muy mala para la democracia”, señaló. “Ustedes son el enemigo de la sociedad. Veinte mil empresas cerraron en la pandemia. El 56% se fue y no van a volver”, le atribuyó Santillán y finalmente, el exfuncionario sentenció: “No es enemigo, sino adversario. Si no, es la guerra”.

LA NACION