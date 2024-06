Julián Ercolini ordenó nuevos allanamientos en la causa de los seguros contra Alberto Fernández

Escuchar

El juez federal Julián Ercolini le dio ordenó hoy nuevos operativos para avanzar en la causa de los seguros que tiene como imputado a Alberto Fernández: dispuso allanamientos en domicilios del broker Héctor Martínez Sosa, el marido de la secretaria histórica del expresidente.

Ercolini dispuso los allanamientos luego de haber sido confirmado al frente de la causa por la Cámara Federal, que la semana pasada rechazó una recusación de Alberto Fernández, que sostenía que como él lo había denunciado a Ercolini, tenía un fundado temor de parcialidad en su contra de parte del juez.

El mismo día, no obstante, la Cámara levantó la inhibición general de bienes que Ercolini había dispuesto contra el expresidente. La decisión de revocar la inhibición de bienes fue tomada por los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, con la disidencia de Martín Irurzun. La confirmación de Ercolini al frente de la investigación la dispuso Boico, en forma unipersonal.

María Marta Cantero es la exsecretaria de Alberto Fernández y la esposa del broker de seguros Martínez Sosa. La Justicia investiga si es que Alberto Fernández y su exsecretaria incidieron para que los seguros de dependencias del Estado se contrataran mediante la empresa de Martínez Sosa, allegado al expresidente.

Asimismo se investiga si Fernández, al dictar un decreto que obligó a los organismos del estado a contratar sus pólizas con Nación Seguros, buscó beneficiarse o beneficiar a algún empresario del sector.

Lo que se investiga en concreto en supuestos hechos de corrupción que, habrían involucrado a Fernández, funcionarios de diferentes entes y empresarios.

En cuanto a la continuidad del juez Ercolini al frente de la causa, Boico dijo que no hay elementos que avalen la enemistad entre el expresidente y el magistrado.

Una casual de recusación es que exista denuncia previa del imputado al juez, antes de que se inicie el caso. Señaló Boico que si bien Alberto Fernández ordenó denunciar al juez Ercolini por su viaje con otros magistrados a Lago Escondido en un avión privado con empresarios, ello no basta para recusarlo, ya que la presentación se hizo a título institucional, y no personal, y no se hizo referencia directa al juez al anunciarlo.

Por eso concluyó que “no hay, hasta aquí, elementos que revelen respuestas, actitudes o disposiciones del juez que se puedan reputar indicadoras de algún tipo de impacto en su ánimo de todo lo anterior, de modo que lleve a temer fundadamente de parcialidad”, y rechazó la recusación del magistrado.

