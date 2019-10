Julio Bárbaro: "Me reconcilié con la inteligencia de Cristina Kirchner"

Julio Bárbaro dijo que se reconcilió con "la inteligencia" de Cristina Kirchner Crédito: A24

23 de octubre de 2019 • 18:06

El histórico dirigente peronista Julio Bárbaro se ha expresado duramente respecto al liderazgo de Cristina Kirchner en el pasado. Sin embargo, en una nueva entrevista, dedicó palabras elogiosas a la expresidenta y su compañero de fórmula, Alberto Fernández.

Consultado por Luis Novaresio si se había amigado con Cristina, Bárbaro respondió: "Me reconcilié con su inteligencia".

"Al elegir a Alberto, elige al mejor -señaló-. No creo que yo hubiera votado a otro. A [Daniel] Scioli no lo quise votar porque era un delegado, pero Alberto no es un delegado".

Sobre el actual candidato a presidente del Frente de Todos, afirmó que "es un tipo duro, se enoja fácil, pero es inteligente y está formado". Además, descartó la teoría de que será Cristina quien llevará las riendas del Gobierno ante una eventual victoria en las elecciones. "Ni Alberto la dejaría ni Cristina lo querría. Ella se quiere retirar. Es un ser humano, tiene una hija con problemas, tiene poder hace veintipico de años, buscará el aplauso, el libro, el bronce, pero ya no quiere hacerse cargo de nada", sostuvo.

Sobre el final, dejó un juicio lapidario sobre el presidente Macri: "Es la nada misma -sostuvo-. Fue un gran sembrador de desesperanza".