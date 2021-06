Julio Bárbaro, sobre la candidatura de Facundo Manes: “Compran prestigio ajeno”

El dirigente peronista, Julio Bárbaro, participó esta noche de Mesa Chica, el programa de José del Río en LN+, y analizó el escenario electoral. Exfuncionario y ex legislador nacional, Bárbaro criticó la elección de Facundo Manes como candidato por el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, algo que aún no se formalizó. Pero el dirigente peronista aclaró que no es una cuestión con Manes “a quien respeto y quiero mucho”.

Durante el programa, el extitular del Comfer con el kirchnerismo, advirtió que la política argentina debe debatir proyectos e ideas, no nombres.

“La discusión de las personas...yo comí con Manes muchas veces. Yo quiero y aprecio a Manes, he discutido con él. Ahora la política compra prestigio ajeno, afuera. Compra el prestigio de un médico, no generan su propio prestigio. Pero el radicalismo, el peronismo, el Pro, no generan su propio prestigio, porque no discuten ideas. La Argentina está muerta en la viveza hace 45 años”, explicó Bárbaro.

Julio Bárbaro: "El kirchnerismo va a perder las elecciones, está terminado"

El dirigente vaticinó que el kirchnerismo “está agotado y va a perder las elecciones”. “Se agotó. No sirve más. El problema es que si la alternativa que le ofrecemos [a la gente no] tiene valor”, analizó Bárbaro. “Como proyecto está agotado, no da nada. Miralo a Alberto. Es una imagen que no sabés si el furcio es el discurso”, criticó.

Sobre los que quieren irse del país, Julio Bárbaro reflexionó: “Un joven argentino no tiene que irse. Afuera va a encontrar como vegetar, acá como trascender”, dijo. Bárbaro también cuestionó a Mauricio Macri. “Es el mejor aliado de la vicepresidenta”, indicó. Para el dirigente, su presencia fortalece a su oponente. “De lo que no se vuelve en la Argentina es de la derrota”, añadió, sobre el expresidente.

Por otro lado, elogió a Florencio Randazzo y consideró que el exministro de Transporte es blanco de críticas por parte de La Cámpora porque “todo aquel que cuestione la obediencia indebida del kirchnerismo es el enemigo”.

En otro tramo de la entrevista advirtió que Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, es un proyecto que fracasó.

