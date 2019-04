El senador radical dijo que "hay que volver a poner la lupa" sobre una postulación de la gobernadora en lugar de Macri Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

28 de abril de 2019 • 19:22

El senador nacional por el radicalismo, Julio Cobos, opinó que si la situación económica del país "no mejora", Cambiemos debería "volver a poner la lupa" sobre la posibilidad de que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal sea la candidata presidencial del oficialismo en las elecciones en lugar de Mauricio Macri.

"Creo que Cristina Kirchner va a ser candidata, es muy difícil, en este país, que alguien desista, aún andando mal en las encuestas. Y Cristina es una de las figuras que tiene aceptación para un nuevo mandato", sostuvo el mendocino tras una consulta sobre los candidatos para las próximas elecciones, en el programa De lejos no lo ves que emite Radio Con Vos.

Y agregó su perspectiva sobre las candidaturas dentro del oficialismo: "Si las condiciones macroeconómicas no se mejoran, me parece que hay que volver a poner la lupa sobre la posibilidad de Vidal", dijo Cobos, a pesar de que el Gobierno niega siquiera evaluar un "plan V", como se denominó la opción de que Macri se baje de la pelea electoral y se postule Vidal al frente del oficialismo.

Cobos manifestó su descontento con la situación del país y habló sobre las negociaciones con el Pro de cara a las elecciones y los roces con sectores del radicalismo dentro de la coalición gobernante: "Lo que están esperando es la definición de la situación económica, no estamos muy entusiasmados en discutir una posible fórmula si no vemos que se logre una estabilidad económica", dijo.

Además, opinó sobre las polémicas declaraciones de la diputada nacional Elisa Carrió , sobre la muerte del referente peronista cordobés, José Manuel de la Sota. "Me parece que no aporta para nada, al contrario, no ayuda al gobierno en general", dijo sobre la referente de Cambiemos por la Coalición Cívica.

Y lanzó sobre el macrismo: "Deben estar resentidos de haberla invitado. Era una voz autorizada cuando decía algo, inclusive al Gobierno. Pero ahora, con estas declaraciones, pierde peso específico, pierde credibilidad cualquier tipo de opinión".

"No estamos por el camino correcto, necesitamos corregir, el camino indicado es lograr el superávit", lanzó.