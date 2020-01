Julio María Sanguinetti: "Odio las elecciones intermedias, impiden gobernar"

Julio María Sanguinetti "Odio las elecciones intermedias, impide gobernar" 01:53

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de enero de 2020 • 18:26

" Macri tuvo un problema institucional: llegó y a los dos años tenía una elección", diagnosticó el expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti en una entrevista exclusiva con Pablo Sirvén, que se estrena este domingo 26 de enero a las 22.30, por LN+ . "Odio esas elecciones intermedias, y cada vez que a alguien se le ocurre esa mala idea en Uruguay, lanzo llamas como los dragones. Porque eso impide gobernar", justificó.

"Esas elecciones no te dejan gobernar; Macri las ganó, pero porque no hizo lo que tenía que hacer. No ajustó las tarifas porque perdía esa elección. Lo mismo con recomponer la cuestión financiera", continuó Sanguinetti. "Tuvo que dar examen demasiado rápido".

Julio María Sanguinetti "El Mercosur fue una gran ilusión" 01:29

Video

El expresidente también se refirió al Mercosur: "El Mercosur fue una gran ilusión, la idea de construir una comunidad a la europea. No tenemos las guerras que tuvo Europa". Y luego contó por qué no pudo vislumbrarse todo su potencial: "Arrancamos y tuvimos siete años buenos, hasta el 1999, donde la devaluación brasileña nos volvió a la realidad. Luego, vinieron los gobiernos Kirchner que fueron muy poco cooperativos para el Mercosur".

Julio María Sanguinetti "Uruguay tiene una institucionalidad más sólida que Argentina" 00:45

Video

Por otro lado, reflexionó sobre la importancia de las instituciones. "Uruguay tiene una institucionalidad más sólida que Argentina. La Argentina tiene una sociedad más creativa, dinámica, y de más iniciativa que la uruguaya, la nuestra es más atenida al Estado", explicó Sanguinetti, y concluyó con un deseo: "Deberíamos haber hecho un matrimonio de conveniencia: el brío argentino con la institucionalidad uruguaya sería una combinación muy adecuada".

La entrevista completa, el domingo 26 de enero a las 22.30, por LN+.