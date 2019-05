Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de mayo de 2019 • 10:26

El senador nacional por La Rioja Julio Martínez aseguró hoy que "claramente fue un atentado" el ataque sufrido esta mañana por el diputado Héctor Olivares mientras realizaba su caminata matinal por el barrio de Congreso, junto a su amigo Miguel Marcelo Yadón, cuando fueron alcanzados por disparos desde un automóvil en movimiento.

"Claramente fue un atentado, no se ve motivo de robo, pero la verdad no entiendo", dijo el senador y ex ministro de Defensa en diálogo con TN, entre sollozos.

Agregó que el diputado riojano estaba "haciendo su caminata diaria" y reiteró su desconsuelo ante un hecho que no tiene causa aparente ya que, dijo: "Héctor era una persona de bien, productor agropecuario, ingeniero agrónomo, hombre de familia, no hay ningún motivo, quiero creer que se trata de un error".