Villa La Angostura, Pinamar, Capilla del Señor, Mendoza o un departamento en territorio porteño. Aún separados físicamente, y en "modo verano" desde inicios de año, los principales referentes de Juntos por el Cambio ya piensan en las decisivas citas electorales que viene, con la definición de las candidaturas que enfrentarán al gobierno de Alberto Fernández como objetivo ineludible antes de marzo próximo.

El lunes, los principales referentes de Juntos por el Cambio decidieron encargar a los titulares partidarios (Patricia Bullrich de Pro, Alfredo Cornejo de la UCR y Maximiliano Ferraro de la CC-ARI) un detallado informe de la situación electoral de cada distrito y las posibles candidaturas, siempre con la hipótesis de que las PASO finalmente se llevarán a cabo. La indefinición de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, la posibilidad de que Patricia Bullrich encabece-con la bendición de Mauricio Macri-la lista en la ciudad de Buenos Aires en acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta y las negociaciones con el socialismo para lograr un frente unido en Santa Fe son algunas de las principales incógnitas, en un contexto en el que todos pregonan la unidad como requisito indispensable para pelear contra un Gobierno que, a pesar del año de pandemia y crisis económica, conserva intactas sus chances de triunfo en las legislativas.

El enigma Vidal

Después de sus vacaciones con su pareja Enrique Sacco en Pinamar, y ya de viaje en la Patagonia con sus hijos, la ex gobernadora da pocas pistas sobre su futuro. "Siempre decidió en base a las necesidades del partido, ahora está pensando en lo que le sirve a ella", cuentan cerca de la ex gobernadora, que espació su presencia en los zooms partidarios y alimenta candidaturas alternativas, como la de los macristas Diego Santilli (pensando en 2023), Cristian Ritondo y Jorge Macri y la de la propia Elisa Carrió, convencida de jugar en el principal territorio del país "para frenar a un Gobierno que va por la Constitución". Mientras desde Pro afirman que Carrió "es buena candidata pero tiene un techo" y ponen algún reparo, la ex diputada se entusiasma con volver a recorrer la provincia para "equilibrar el poder" confrontando con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

A ellos se sumaría el neurólogo Facundo Manes, a quien Cornejo busca convencer para que encabece la lista e insufle aire fresco en un radicalismo bonaerense "vidaldependiente" durante la gestión de Cambiemos. "Sería muy mala señal que Vidal no juegue, estaríamos abandonando la provincia", criticaron desde la UCR, mientras desde Pro aseguran que Vidal "tiene la prioridad" y que en todo caso hay "candidatos competitivos" si ella prefiere retornar a la ciudad o dejar pasar la cita electoral para preservar su capital político. Con ningún candidato, reconocen en JxC, la victoria está asegurada, por lo que la búsqueda de "patas peronistas" (Diego Kravetz, Joaquín de la Torre y Emilio Monzó trabajan en ese sentido) se ha transformado en prioritario a esta hora.

El acuerdo Bullrich

Activo a pesar de su aislamiento por coronavirus, Rodríguez Larreta dividió esta semana su tiempo entre la pelea contra el "rebrote" de contagios y la búsqueda de acuerdos para evitar una pelea interna sangrienta con el sector de los "halcones", detrás de los cuales aparece con nitidez el ex presidente Macri. Cerca del jefe de gobierno porteño hablan de "avanzadas" negociaciones para que Patricia Bullrich encabece la lista de diputados porteños, y que deje el reparto del resto de los nombres a cargo del Larreta.

"Reconocemos el caudal electoral de Patricia, y nos hacemos cargo del resto porque conducimos el distrito", afirmó un integrante del círculo íntimo que rodea al jefe de gobierno. Ese acuerdo tiene, con todo, una condición: que Vidal no decida "mudarse" a la ciudad, un "pase" que su aliado de siempre vería con buenos ojos, pero que le traería conflictos con su principal socio radical, Martín Lousteau, entusiasmado con la posibilidad de gobernar la ciudad a partir de 2023. "Si eso pasara, amerita una discusión con la UCR", comentan, misteriosos, desde Parque Patricios, sabedores del conflicto en puerta que sobrevendría.

Unidad santafecina

Ganarle dos senadores al PJ en Santa Fe en un frente con el socialismo es otro de los objetivos en común, aunque sumar al ex gobernador Miguel Lifschitz parece, hoy, más que difícil. "El no se decide, y una parte del PS rechaza el acuerdo", comentan cerca de Cornejo, que se reunió varias veces con el ex mandatario provincial para convencerlo de aceptar el convite, al que ya se resigna el sector de Pro que encabeza Federico Angelini. "Al socialismo le va a ir muy mal si van solos", advierten desde Pro nacional, mientras Miguel Pichetto intenta, sin éxito, promover a Carlos Reutemann para otro mandato en el Senado. "Necesitamos un senador más activo, y Reutemann cumplió un ciclo", coinciden desde Pro y la UCR, dejando abierta la ventana para otros candidatos.

Mendoza y Córdoba, bastiones radicales

La pelea por las senadurías en Mendoza y Córdoba es también objetivo de la UCR. En territorio mendocino nadie discute que Cornejo, si así lo decide, será candidato puesto a encabezar la lista, aunque cerca del hoy diputado asegura que esa elección se gana "casi con cualquier candidato" porque "el kirchnerismo está muy mal, y la imagen del Presidente bajó muchísimo" en la provincia cuyana.

En Córdoba, la disputa para llegar a la Cámara alta aparece algo más peleada entre Mario Negri-el mejor posicionado, con apoyo de su aliada Carrió y un pacto de no agresión con Ramón Mestre- el ex senador Luis Juez y el ex ministro de Turismo Gustavo Santos, promovido por Pro pero con menos chances.

Las candidatura del radical Gustavo Menna en Chubut y la reaparición de Alfonso Prat-Gay en el escenario político tucumano-se reunió con el joven intendente de Concepción, Roberto Sánchez, el viernes-completan el borrador que irá afinándose a medida que transcurra el año electoral.

