Juntos por el Cambio espera una señal del Gobierno por las deudas provinciales

28 de enero de 2020

Los cuatro gobernadores de Juntos por el Cambio y las espadas legislativas del principal bloque opositor se reunieron este mediodía con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, para intentar acercar posiciones sobre el proyecto de ley marco de reestructuración de la deuda en moneda extranjera contraída por la Nación. El principal partido de la oposición reclama un compromiso del Gobierno para que se contemple la situación de las deudas de las provincias, las cuales están excluidas de la iniciativa.

Del encuentro participaron los gobernadores Rodolfo Suárez, de Mendoza; Gerardo Morales, de Jujuy; Gustavo Valdés, de Corrientes; y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Las negociaciones continuarán durante la tarde.

Massa y Kirchner trasladarán el planteo opositor al Poder Ejecutivo para intentar acordar una salida. Los legisladores de Juntos por el Cambio quedaron a la espera de la señal del Gobierno y aclararon que, más allá de la respuesta, su intención es participar de la sesión de mañana en la Cámara de Diputados, donde se prevé dar media sanción al proyecto de deuda del Poder Ejecutivo.

A la salida de la reunión, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, explicó la posición del bloque opositor. "Queremos un compromiso público del Ejecutivo de que el tema de la deuda de las provincias con la Nación se va a abordar, que tenga un marco de previsibilidad. Y no que tengamos, por un lado, la búsqueda de la solución al endeudamiento en dólares de la Nación y, por otro lado, que las provincias sigan con sus problemas de deuda", indicó.

"En síntesis, lo que nosotros queremos es previsibilidad y no discrecionalidad. Porque hay señales que nos preocupan. Algunas provincias tienen acceso a los Aportes del Tesoro Nacional y otras no. A algunas se les facilita prórrogas de deudas con la Anses y a otras no. Y a algunas provincias no se las deja tomar deuda en pesos", agregó.

"Quedamos en seguir conversando con el Presidente de la Cámara y también con el presidente del bloque Frente de Todos. Los gobernadores van a volver a la tarde para una nueva reunión", completó el diputado.