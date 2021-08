Katopodis, sobre el festejo en Olivos: “Nunca lo negamos”

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, salió a respaldar la estrategia oficial en torno a la polémica foto del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez, en Olivos y se refirió a las declaraciones del viernes que hizo Alberto Fernández. “Me parece que las explicaciones que dio el Presidente fueron muy claras”, consideró el funcionario.

“Fue un descuido, un error, pero no fue el dato permanente durante la pandemia. La gente observó un Presidente que trabajó sin descanso para cuidar la salud de los argentinos, no generó decisiones especulando”, admitió Katopodis en diálogo con el programa De Puntín, de Radio Continental.

Y continuó: “Nunca lo negamos. Como dijo el Jefe de Gabinete, Olivos se había transformado en un lugar de trabajo y mucho tránsito, desde allí se realizaron todas las gestiones de la pandemia. No vamos a permitir que esto empañe la tarea que llevamos adelante”.

Las explicaciones de Cafiero

De esta forma, el ministro se mostró en línea con la declaraciones de ayer del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que reconoció la veracidad de la foto del festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en plena cuarentena estricta. “Se cometió un error, no debería haber pasado, estuvo mal”, admitió en declaraciones radiales.

“También vale aclarar que en ese momento Olivos funcionaba como el centro de operaciones de la pandemia. Mucha gente entraba y salía, había reuniones con ministros, sectores y expertos epidemiólogos. Y en una ocasión hubo un evento social que no debería haber ocurrido. No hay mucho más para agregar”, dijo Cafiero en diálogo con Radio 10.

“Cuando cometemos un error, lo planteamos claramente y ponemos la información arriba de la mesa”, agregó el ministro de Obras Públicas que a lo largo de la entrevista apuntó contra la oposición. “Aprovechan cada situación como esta para generar rencor y angustia en la gente, que por supuesto está cansada y golpeada”, destacó Katopodis.

“La normativa vigente se tiene que cumplir, no tenemos un estándar con doble moral. No vamos a permitir que este tema lo use la oposición para su campaña política”, completó.

“Se reconoce el error, se piden disculpas y volvemos a la agenda”, concluyó Katopodis al resaltar que “en ningún momento se tomaron decisiones con mala leche”.

LA NACION

