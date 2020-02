Axel Kicillof cosechó el respaldo de Fernández y se reunió con Guzmán

Axel Kicillof

El Presidente dijo desde Roma que el gobernador "se está moviendo correctamente"

Javier Fuego Simondet 2 de febrero de 2020

Mientras se consumen las últimas horas del nuevo plazo que les dio a los bonistas para aceptar su propuesta de prórroga del vencimiento del bono BP21, lapso que expira mañana, a las 13, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió el respaldo del presidente Alberto Fernández, quien consideró que está actuando "correctamente" con los acreedores. En la previa de ese momento crucial, el mandatario provincial también sumó un encuentro con el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el que analizaron los pasos a seguir.

"Axel está moviéndose correctamente y tenemos que esperar a que esto se dirima. Los acreedores presionan porque quieren cobrar todo y rápido, pero tienen que entender que el Estado nacional no puede andar socorriendo a todas las provincias, porque tampoco puede hacer frente a sus obligaciones. Eso es lo que tienen que entender, [el gobernador] está pidiendo tiempo", evaluó el Presidente ayer, desde Roma, en declaraciones a Radio 10.

Fernández subrayó que los problemas de las deudas provinciales deben resolverlos los gobernadores, pero aclaró: "Estoy en permanente contacto con Axel, que tengan que resolverlo las provincias no quiere decir que a mí no me preocupe. Estoy muy preocupado y muy atento". Y agregó que "las dificultades que tiene Axel para hacer frente a esto se deben al estado calamitoso en que quedaron las cuentas públicas de la provincia".

Según pudo saber LA NACION de una fuente de confianza de Kicillof, el gobernador y el ministro Guzmán se reunieron el viernes al mediodía en el Ministerio de Economía. Fue el día que venció la primera prórroga que Kicillof les dio a los acreedores y se anunció el nuevo plazo para que definan si aceptan su idea de trasladar el pago de un vencimiento de 250 millones de dólares, del 26 de enero al 1º de mayo. "Analizaron los pasos a seguir y ahora siguen el paso a paso por teléfono", resumió la fuente bonaerense. En el gobierno provincial remarcan que la estrategia con los acreedores está "coordinada con Nación".

Guzmán -quien mañana se sumará a las actividades de Fernández en Europa al participar del encuentro que el Presidente tendrá con la canciller alemana, Angela Merkel- señaló la semana pasada en Nueva York que el 26% de los acreedores habían aceptado posponer el vencimiento. Kicillof necesita el visto bueno del 75%. Además, el ministro descartó, semanas atrás, la posibilidad de un salvataje nacional para la deuda bonaerense.

En estas horas críticas antes del cierre del plazo para los acreedores, el gobernador se mantiene en contacto permanente con las autoridades del Ministerio de Hacienda bonaerense, que conduce Pablo López, señalaron a LA NACION desde La Plata.