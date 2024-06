Axel Kicillof criticó la aprobación de la Ley Bases y volvió a arremeter contra el RIGI

Escuchar

Aprobada ya la Ley Bases con el paquete fiscal, el gobernador Axel Kicillof salió a criticar una vez más la iniciativa de Javier Milei y dijo que no trae ni un solo beneficio para la provincia de Buenos Aires. En contra del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) y de las facultades delegadas, el dirigente opositor felicitó al bloque de Unión por la Patria (UP) por votar en contra y aseguró que el proyecto del Ejecutivo surgió como una “lista de Navidad” para los sectores de mayor poder.

“Por su exceso de ambición, cuando llevaron esa primera ley kilométrica metieron todo adentro. Fue una lista de pedidos de Navidad de buena parte de los sectores más concentrados de la Argentina. Llevaron todo eso que armó [Federico] Sturzenegger para Patricia Bullrich y se lo encajaron llave en mano a Milei”, indicó Kicillof.

“Era muy nociva, yo ya lo había planteado. Obvio nos pusimos a estudiarla y no había un solo artículo en beneficio de la Provincia, de los sectores medios trabajadores, no había y no hay. Se redujo en una versión más pequeña que consiguió la aprobación y repito lo mismo”, marcó en Radio 10.

Después ahondó sobre la inversión que YPF y sus socios malayos de Petronas pretenden realizar en Bahía Blanca para instalar una planta de GNL, que podría verse afectada si el gobernador no adhiere a los beneficios que impulsa el RIGI -avalado durante la madrugada en el Congreso- para estas empresas. Este viernes, Kicillof planteó que el acuerdo con la petrolera ya estaba cerrado bajo otro régimen que daba incentivos, pero no al nivel de la Ley Bases, que hasta incluye la prórroga de jurisdicción, es decir, que en caso de judicializarse algún conflicto, podría tramitarse en tribunales del exterior.

Luego de admitir que esto les da condiciones “mucho más beneficiosas” a las empresas, según su visión, en detrimento de los recursos naturales y el bienestar local, el mandatario provincial resumió: “Es como que saquen el Quini 6”. Y sobre ese tema también planteó: “Uno puede hablar de promover inversiones, pero no con este grado de poco interés en el desarrollo argentino”.

Convencido de que el Gobierno necesitaba mostrar “que tenía alguna capacidad legislativa”, el gobernador también cuestionó que tanto diputados como senadores le hayan dado facultades delegadas a Milei. “No lo termino de entender. A un gobierno que lleva adelante este tipo de políticas, ¿cómo se le da la posibilidad de no pasar por el Poder Legislativo en temas tan delicados como economía, energía? Le dan facultades [al Presidente] para que no tenga que pasar por las cámaras, es de mucha gravedad lo que ocurre”, se quejó.

Sin embargo, se tomó un tiempo para hacerles un guiño a los legisladores de UP. “Quiero felicitar a los diputados de nuestro bloque que han, con una minoría que no alcanzaba, dado estas discusiones y desnudado el contenido regresivo de estas leyes”, comentó.

Seguro de que “desarrollo, producción y soberanía” son palabras que “ni figuran en el diccionario de Milei”, Kicillof dijo que el anarcocapitalismo que pregona el Presidente “nunca se aplicó” en ningún lugar del mundo porque prima la sensatez. “No hay nadie que coincida con esta idea de destruir al Estado. Todas las escuelas económicas comprenden que el Estado puede tener diferentes tipos de intervención, pero que no haya Estado es algo que no sostiene nadie. No es solo achicar, ajustar, que ya es trágico, porque el ajuste no es para la casta. [Luis] ‘Toto’ Caputo o Sturzenegger, que comandan, no son ni austríacos ni anarcocapitalistas. Fueron funcionarios de [Mauricio] Macri, seguro no profesan estas ideas”, aventuró.

LA NACION