Kicillof logró aval legislativo para la compra de vacunas contra el Covid-19

LA PLATA.-El gobernador Axel Kicillof logró hoy el aval de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para comprar vacunas contra el Covid-19, luego de que el oficialismo aceptó modificar el proyecto para que las negociaciones en marcha con una decena de laboratorios extranjeros, puedan ser monitoreadas por los organismos de control y la propia Legislatura.

Las compras no se concretarán hasta que el proyecto sea aprobado por la Cámara de Senadores, donde Juntos por el Cambio tiene mayoría.

Tal como anticipó LA NACION, la coalición opositora ya demandó modificaciones al proyecto enviado por Kicillof: las compras deberán ser sometidas a controles de la Fiscalía de Estado, la Contaduría y la Asesoría General de Gobierno. Y se creará una comisión legislativa que podrá tener acceso a la parte confidencial de los contratos.

La Cámara de Diputados bonaerense sesionó hoy y aprobó el proyecto enviado por Kicillof. Archivo

El Poder Ejecutivo deberá informar cada sesenta días de las compras y las negociaciones, pese a que estas sean confidenciales. Durante la sesión, la diputada Alejandra Lorden, de Juntos por el Cambio, expresó: “La provincia necesita salir a comprar vacunas para proveer a los bonaerenses. Esto es producto de la mala gestión nacional. Queremos celeridad y transparencia”.

“La responsabilidad y la celeridad de estos negociaciones es información necesaria para todos los bonaerenses”, dijo Lorden. “Ojala el Estado provincial pueda adquirir estas vacunas. Vamos a estar atentos a que las vacunas vayan a los brazos de quienes las deben recibir con prioridad”.

En el mismo sentido habló Matias Ranzini, Juntos por el Cambio. “Vamos a acompañar al gobierno de Kicillof que hace un mes defendía el modelo monopólico de compra estatal de vacunas”.

A su vez María Laura Ramirez, Frente de Todos, sostuvo: “Este proyecto de ley habilita al ministro de Salud y al Jefe de Gabinete a comprar vacunas que en muchos casos requieren acuerdos de confidencialidad y dividas extranjeras”.

La aprobación fue cuestionada por la izquierda. Claudio Dellecarbonara, del Frente de Izquierda de los trabajadores, manifestó: “El retraso en la entrega de vacunas se cobró una cantidad de vidas evitables- dijo-. Los laboratorios vienen amasando fortunas. Son grandes ganadores en medio de la pandemia. Ahora el gobierno de Kicillof puede autorización. Y juntos por el Cambio le da los votos a cambio de una comisión bicameral que no va a cambiar en nada estos negocios. La salud no es un negocio de unos pocos”.

Los municipios no quedaron habilitados para comprar vacunas. El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, dijo que “hay una ley que dice que el que puede comprar vacunas es el Estado nacional la Ciudad y las provincia. Se quiso armar una operación diciendo que el gobierno provincial no quería habilitar a los municipios. No es como ir a comprar un medicamento a una farmacia. Quedó descartada esa operación”.

Bianco agregó: “La provincia ya está habilitada para comprar vacunas pero por la normativa provincial para firmar firmar el acuerdo de compra (provisión) exigen condiciones adicionales a los que firmaríamos con Nación. Por eso el equipo jurídico firmó un proyecto de ley para comprar vacunas en las mismas condiciones que el Estado Nacional”.

“Tenemos conversaciones con casi una decena de laboratorios”, dijo Bianco. El presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, destacó tras la sesión que “el gobierno de la provincia encabezado por Axel Kicillof pueda adquirir más vacunas, es clave para acelerar la inmunización y proteger a la mayor parte de la población antes del invierno”.

