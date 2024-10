La apelación de Quintela se elevó al juzgado, mientras el cristinismo avanza en la campaña

El Partido Justicialista hizo llegar este martes al juzgado federal con competencia electoral de María Servini el recurso de los apoderados de la lista de Ricardo Quintela, que reclaman que se suspenda la elección y que no se proclame ganadora a la lista de la expresidenta Cristina Kirchner , la única que dejó en pie la Junta Electoral justicialista para los comicios que programó el próximo 17 de noviembre. El calendario electoral, sin embargo, continúa su avance y, en la misma sintonía, se mantiene la campaña del kirchnerismo, con foco en el conurbano bonaerense y un modelo de boleta ya definido, en caso de que la elección se concrete.

La jueza Servini será quien decida cómo se cerrará el conflicto partidario que se abrió con el rechazo de la nómina “Federales, un grito de corazón”, que encabeza el gobernador de La Rioja. Este martes por la tarde, el PJ le giró el recurso a la magistrada, confirmó a LA NACION una fuente del partido. Una vez recibida la documentación, la jueza podría resolver en 24 horas, con una paleta de opciones que incluye darle la razón al planteo de Quintela, proclamar la victoria de Cristina, o incluso intervenir el partido.

Los apoderados de Quintela habían presentado el lunes por la tarde su recurso ante el partido, para que sea elevado al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, a cargo de Servini. Lo hicieron luego de una visita de uno de ellos, Jorge Yoma, al jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, que generó suspicacias en el cristinismo. Yoma se ocupó de aclarar que la reunión fue por un reclamo de recursos nacionales que tiene vigente el gobierno de La Rioja.

Daniel Llermanos, uno de los apoderados de la lista de Quintela, en la sede del PJ, con las cajas que contienen los avales para el riojano

No obstante, Quintela admitió que la visita de Yoma a Francos en la Casa Rosada “no fue oportuna” , y resaltó: “Fue una picardía del Gobierno en la cual nosotros hemos caído. Hemos caído en esa camita porque los recursos son muchos, más de US$300 millones, por lo tanto [Yoma] también necesita dar una respuesta, no quería quedar como que lo habían citado y no había concurrido”.

Mientras se dirime en la Justicia el futuro de la elección interna, el cristinismo mantiene en marcha un operativo de campaña electoral, con lanzamientos distritales de la denominada “Mesa Cristina Presidenta”. El lunes, el dispositivo cristinista se desplegó en Avellaneda, distrito que gobierna el intendente Jorge Ferraresi, el jefe comunal que está abocado al armado electoral del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apuntado por Cristina y sus militantes por no apoyarla de modo explícito en la competencia contra Quintela por el control del PJ.

En el encuentro de Avellaneda, que se desarrolló en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el senador Eduardo “Wado” de Pedro retomó los reproches a Kicillof, aunque sin nombrarlo. “No se entiende y genera dolor que haya compañeros que no la acompañen o miren para otro lado, cuando sabemos además que el Poder Judicial le prepara una condena”, criticó De Pedro.

De Pedro, en el centro de la "Mesa Cristina Presidenta" realizada el lunes, en Avellaneda

“La militancia en Avellaneda está con Cristina. Acompañémosla a reconstruir el Partido Justicialista, a discutir un proyecto federal y democrático con el que recuperemos el clamor del pueblo para ir nuevamente hacia una Patria libre, justa y soberana”, subrayó De Pedro, uno de los referentes de La Cámpora, la organización que conduce el diputado Máximo Kirchner.

En Avellaneda, se congregaron dirigentes como los diputados nacionales y sindicalistas Mario “Paco” Manrique y Vanesa Siley; el senador provincial Emmanuel González Santalla, y el secretario general de la UOM, Abel Furlán, entre otros.

Las presentaciones de las mesas cristinistas siguieron este martes, en el club Ferro, de Merlo, con el intendente local, Gustavo Menéndez, como anfitrión y el lema “El peronismo con Cristina”.

La jueza María Servini, la magistrada de Capital Federal con competencia electoral Hernan Zenteno - LA NACION

La Matanza, Luján, Cañuelas, Pilar y Quilmes son otros de los distritos que también pusieron en marcha las mesas de campaña por Cristina.

En el PJ, se mantienen los pasos para hacer la elección. “Se sigue organizando la elección en su parte material, la realización del acto”, dijo a LA NACION una fuente partidaria. Si la lista de Quintela es descartada también en sede judicial, la elección no se hará y se proclamará ganadora a la lista “Primero, la Patria”, de Cristina .

Según el cronograma electoral del justicialismo, el viernes vence el plazo de presentación de los modelos de boletas. El cristinismo ya tiene listo su bosquejo, con la foto de Cristina, la lista completa y la denominación “Primero, la Patria”.

Javier Fuego Simondet Por