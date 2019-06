La apertura de Macri y de Cristina todavía tiene cuentas pendientes

Los dos se esforzaron por incorporar figuras nuevas a riesgo de desperfilar sus fuerzas; pero el cierre de listas demostró que las dinámicas internas no parecen haber cambiado demasiado

23 de junio de 2019

Como pocas veces antes, el cierre de las listas electorales actuó esta vez como una tomografía integral del nuevo mapa político, un escenario que emergió recién en los últimos dos meses con varios movimientos complementarios: el desflecamiento de la opción central (Alternativa Federal), el consecuente fortalecimiento de los dos polos (Cambiemos y Unidad Ciudadana-PJ) y el posterior corrimiento de esos polos hacia el centro para ampliar su base de sustentación. Una prueba sencilla de esa mutación es que los tres espacios adoptaron en el camino nuevas denominaciones, Consenso 2030, Juntos por el Cambio y Frente de Todos.

Las palabras Consenso, Juntos y Todos incluidas en los nombres expresan la voluntad de expandirse, en detrimento de la identidad. La influencia del amarillo Pro, por un lado, y de la militancia camporista, por el otro, debieron ceder protagonismo y lugares en las listas frente a los recién llegados y los retornados.

Miguel Ángel Pichetto y Martín Lousteau simbolizaron este movimiento dentro del oficialismo, aunque desde posiciones muy disímiles. Un hombre que conoce muy de cerca al Presidente asegura que "Macri volvió a su etapa pragmática inicial, la que lo llevó a conformar Cambiemos con la UCR y la Coalición Cívica". La apertura del macrismo expresa el fracaso del proyecto inicial de pintar gradualmente el mapa argentino de amarillo, "el cambio cultural" que en 2017 parecía cerca, tras el triunfo en 10 provincias en las PASO. Hoy la estrategia es menos ambiciosa: lograr la reelección de Macri con el apoyo de los propios, el aporte de los nuevos y los guiños implícitos de los ajenos.

Probablemente el ejemplo de mayor contorsionismo político lo exhibió Horacio Rodríguez Larreta, quien atrajo a Lousteau, su principal rival en la ciudad y sedujo al socialista Roy Cortina, mientras le daba trabajo al candidato a jefe de gobierno porteño del lavagnismo, Matías Tombolini, sin dejar de contemplar las demandas de Elisa Carrió y Graciela Ocaña. Un hombre magnánimo y plástico.

En el Frente de Todos sucedió algo similar. Alberto Fernández y Sergio Massa se incorporaron en un costoso ejercicio de aceptación de las limitaciones del kirchnerismo puro. A ellos se acoplaron esta semana Matías Lammens como jefe de gobierno porteño y Fernando "Pino" Solanas como cabeza de lista para Diputados. Una indigestión profunda para varios históricos que rodean a Cristina Kirchner.

Sin embargo, por debajo de la superficie de los nombres que reflejaron un espíritu de renovación, hubo dinámicas que se parecieron bastante a las conocidas hasta ahora. La definición de las listas abrió una rendija para espiar el futuro y no luce demasiado diferente.

En el oficialismo, Macri fue el bastonero de las definiciones estructurales (la designación de Pichetto) y el trío Marcos Peña-Rodríguez Larreta-María Eugenia Vidal el que realmente incidió en las listas. Fueron los que tallaron de verdad. Para el resto de los espacios hubo meras concesiones. Los radicales se retiraron de la mesa con un empate en el número de sus bancas; Carrió salió ganando al ubicar a sus referentes; Pichetto aportó la movida contra José Luis Espert, pero no pudo ubicar a Claudia Rucci, y Lousteau se dedicó a imponer una compañera con pañuelo verde. Totalmente marginada quedó la vieja ala política, que se había entusiasmado con la llegada de Pichetto y la marcha peronista en el almuerzo de Los Platitos. A la hora de la cena, los cubiertos cambiaron de mano. En el caso de triunfar, Macri tendrá el desafío de demostrar si quiere transformar este arco iris electoral en una auténtica coalición de gobierno. Las señales por ahora no lo certifican.

En el peronismo kirchnerista, la definición de las nóminas también dejó retazos del futuro. Por detrás de las fotos amigables de Alberto Fernández volvió a emerger la sombra de Cristina, quien con menos ostentación que antes desplegó una estrategia que apuntó básicamente a fortalecerse en el Congreso y en la provincia de Buenos Aires, un planteo no muy distinto de aquel con que había intentado cercar a Daniel Scioli en 2015. Los intendentes bonaerenses siguen sin digerir la elección de Axel Kicillof -que aún ni siquiera se reunió con ellos- y naturalizaron el protagonismo de un Máximo Kirchner, que, reconocen, maduró su rol de armador, al viejo estilo Néstor. La Cámpora volvió a imponer su liderazgo en la provincia de Buenos Aires, con muchos choques con los intendentes y meras concesiones de rigor a Sergio Massa. Las listas nacionales también quedaron sujetas a la lapicera con la que se escribió Sinceramente. Quizá el caso más evidente fue el de Chaco, donde Cristina fulminó un acuerdo que había logrado Domingo Peppo, tras una tortuosa negociación con Jorge Capitanich. Fue el déjà vu más nítido del viejo látigo.

Alberto, que apenas pudo exponer el trofeo de Lammens, debe estar lamentando su idea de que Cristina escribiera su libro, cuya presentación por el país se convirtió en una campaña paralela desde donde dice frases inconvenientes e ignora su candidatura (no hubo una sola mención a Alberto en su presentación del jueves en Rosario). No está claro aún si se trata de una planificada división de tareas entre la unidad River View de Puerto Madero y la unidad Instituto Patria, o si es el anticipo de un peligroso doble comando. Ayer las listas fueron rubricadas en el Patria, no en el PJ.

El otro dato clave que dejó el cierre fue la definitiva atomización del mapa político nacional. Los gobernadores actúan cada vez más como representantes de un länder alemán. La Corte y Macri lo hicieron: el resultado fiscal de 2018 arrojó que 19 provincias terminaron con superávit, contra solo ocho que lo lograron a fin de 2015. Este oxígeno financiero tiene un directo correlato político. Según un relevamiento de la consultora Explanans, en las 14 elecciones de gobernador realizadas hasta ahora (cerca del 40% del padrón total), los partidos que tributan al Frente de Todos sumaron 3,4 millones de votos, mientras que los que lo hacen a Juntos por el Cambio alcanzaron los 2,1 millones. Pero hay 1,6 millones de votos que no tuvieron como referente a ningún candidato presidencial.

Si a eso se suma que seis gobernadores se encaminan a competir con listas cortas, es decir, sin el tramo de postulante presidencial (Chubut, Río Negro, Neuquén, Santiago del Estero, Córdoba y Misiones), queda en evidencia que los mandatarios provinciales resolvieron no ser protagonistas de la contienda nacional. Es sintomático que no haya quedado ningún gobernador presidenciable tras la resignación de Juan Urtubey. Omar Perotti, el gran triunfador del domingo en Santa Fe, lo reflejó con su impreciso discurso posterior, su charla telefónica casi secreta con Cristina y su decisión de no ir a la presentación de Sinceramente en Rosario. Una réplica de la reacción solitaria de Juan Schiaretti tras su reelección. Los votos locales son de ellos; los nacionales están al mejor postor.

Estas ambigüedades alimentan las esperanzas de la Casa Rosada, donde se entusiasman con las encuestas que expresan un repunte de Macri y con la ambulancia de Pichetto para recoger heridos peronistas. El senador no va a poder arrastrar a los gobernadores a atravesar el Jordán, como hizo él. Pero sí trabaja para desatornillar lealtades, de por sí laxas.

Dentro de esta heterogénea geografía, el politólogo Andrés Malamud distingue tres grandes grupos: la zona rural de la pampa húmeda, donde Juntos por el Cambio sigue siendo mayoritario; los sectores semiurbanos que rodean las grandes ciudades, donde se sigue imponiendo el peronismo, y los centros urbanos, donde hoy se da la mayor disputa y definirán la elección. No es menor el dato de que Juntos por el Cambio ya perdió este año el control de cuatro capitales provinciales (Santa Fe, Córdoba, Paraná y Santa Rosa), según Malamud, "como consecuencia de la crisis económica". No en vano Pichetto viene planteando en sus conversaciones con Durán Barba que deben articular un discurso para hablar de economía, no obviar el tema como hasta ahora. Pocas veces los candidatos hicieron tantas resignaciones para acomodar la oferta electoral a la demanda de la sociedad. Pero se nota que está forzado. La elección, otra vez, se definirá por detalles.