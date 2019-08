"Vamos por los votos de los argentinos", dijo Bullrich Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Tras la reunión de Gabinete ampliado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró hoy que el oficialismo decidió salir a "dar batalla" en octubre y recuperar los votos de los desencantados que le dieron la espalda a Mauricio Macri en las PASO del domingo pasado.

A cuatro días del contundente triunfo de Alberto Fernández (Frente de Todos), el Presidente reunió a su tropa en el Centro Cultural Kirchner (CCK). "En primer lugar, queremos decirles que estamos organizándonos para seguir adelante y dar batalla", expresó Bullirch durante una conferencia de prensa.

Acompañada por el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, la titular de la cartera de Seguridad fue la vocera de la arenga oficial: "Vamos por los votos de los argentinos", lanzó. Y añadió: "Vamos por el alma y el corazón de los que creen en las mismas ideas por las que estamos en el gobierno: la libertad, el desarrollo y en la capacidad de generar una Argentina que sea capaz de ponerse enfrente de un tipo de poder que siempre ha gobernado el país".

Bullrich dijo que el Gobierno recibió "el mensaje claro" de las urnas: "Estamos dispuestos a llegar, una vez más, al corazón de cada uno de los argentinos". Y destacó el paquete de medidas que presentó Macri para llevar alivio a 17 millones de personas.

A pesar de que hay desánimo en las filas del oficialismo, Bullirch advirtió: "En estos 72 días van a ver a Cambiemos en las calles y en los barrios buscando a la gente para seguir con el cambio".

En sintonía con el discurso que brindó Elisa Carrió durante la reunión de Gabinete ampliado, la ministra de Seguridad remarcó que "no hay transición" entre Macri y Alberto Fernández. "Acá ha habido unas PASO que no han definido nada. No hay transición sin elección", dijo.

Además, se refirió a la baja de la cotización del dólar tras la charla de Macri con el postulante kirchnerista. "Tenemos la responsabilidad de mantener la gobernabilidad, por eso estamos contentos de que baje el dólar", indicó.