La Cámara de Casación revisará la exclusión de los querellantes del caso $LIBRA: podría reabrirse la causa contra Milei

La Cámara Federal de Casación Penal accedió a revisar el fallo que excluyó a los querellantes del caso $LIBRA y generó así una posibilidad de que se reabra el expediente en el que fueron sobreseídos el presidente Javier Milei y su hermana, Karina, secretaria general de la Presidencia.

El tribunal tomó la decisión por dos votos contra uno. Por conceder el recurso se pronunciaron los camaristas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma. En contra se manifestó Guillermo Yacobucci.

Ahora comenzará un trámite que llevará tiempo. Es probable que la Cámara de Casación resuelva recién el año que viene si reincorpora o no a los querellantes. Será una decisión clave porque el fiscal de la causa, Eduardo Taiano, fue quien promovió su cierre con el argumento de que ya se había demostrado que no hubo delito. Sin los querellantes, que habían sido excluidos tres meses antes, no había quedado quien apelara los sobreseimientos.

El fiscal federal Eduardo Taiano Fiscales.gob.ar

Esta semana, en paralelo con el reclamo de los damnificados, se presentó en el juzgado de primera instancia la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y pidió asumir el rol de acusador público que Taiano decidió no ejercer.

Al igual que los querellantes removidos, la PIA reclama que se reviertan los sobreseimientos. No está resuelto todavía si la habilitarán a intervenir en el caso. Eso lo resolverá el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi -el mismo que cerró la causa- a partir de la semana próxima, cuando vuelva de viaje. Mientras tanto, lo reemplaza su colega Daniel Rafecas, a quien ayer Milei propuso para la Cámara Nacional de Casación, el tribunal que revisa los fallos de la justicia penal ordinaria (no federal) con sede en la ciudad de Buenos Aires.

Cómo sigue

En cuanto al trámite de la Casación, primero, las partes y los presuntos damnificados que apostaron a la criptomoneda $LIBRA tendrán 10 días (hábiles judiciales) para presentar cada una sus argumentos. Luego, serán convocadas a una audiencia con los camaristas y, solo después, la Cámara de Casación resolverá si los reincorpora o no como acusadores particulares.

En la Cámara de Casación estiman que es probable que la audiencia se realice este año y que la decisión se tome después de la feria judicial de enero.

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