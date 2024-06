La Casa Rosada respondió al gobierno de Kicillof por el reclamo de fondos

Escuchar

Luego de que el gobierno de Axel Kicillof se quejara por una supuesta “asfixia” que le hace la Casa Rosada porque no le transfiere fondos, desde Balcarce 50 respondieron y minimizaron los reclamos. Dijeron que si en territorio bonaerense consideran que hay obras que deben ser terminadas y no reciben giros, que las concluyan ellos.

“Con respecto a lo que expresaron funcionarios de la provincia de Buenos Aires, dentro de la lógica de decir absolutamente cualquier cosa, vale la aclaración: con la provincia de Buenos Aires no hay deuda en cuanto a los flujos normales y habituales, cero pesos se les debe ”, dijo primero el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia habitual de todas las mañanas.

Esto fue después de que el lunes el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, asegurara que la gestión de Javier Milei lleva adelante un “plan deliberado y sistemático de asfixia financiera y económica contra el pueblo bonaerense”. Al respecto, el principal ladero de Kicillof destacó que las deudas ascendían a 5,8 billones de pesos para salud, educación y obras públicas. También en esa conferencia el titular de Desarrollo, Andrés Larroque, alertó por la falta de respuesta del área de Capital Humano.

➡️ 5,8 billones de pesos: esa es la deuda del gobierno de Javier Milei con todos los y las bonaerenses. Significa menos educación, menos salud, menos vivienda: es el recorte de derechos que el Gobierno nacional tiene como programa para nuestro pueblo. pic.twitter.com/lOWZUnyFAx — Carli Bianco (@Carli_Bianco) June 4, 2024

Entonces, el vocero del Presidente indicó además: “La coparticipación es de transferencia automática, así que no veo por qué debe haber deuda, es imposible que exista deuda en esos términos. Entiendo que a lo que se refiere es a deuda en obras no terminadas. Y somos gustosos a que si ellos consideran que hay que terminarlas, que las terminen. Entendemos que las provincias tienen que hacerse responsables de determinadas cuestiones, algo que hasta ahora no ocurría”.

La semana pasada, el nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió a una comitiva bonaerense donde este fue uno de los temas en cuestión. A la Casa Rosada arribaron los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y de Seguridad, Javier Alonso; junto al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Desde la Provincia fueron a pedir respuestas por las construcciones paralizadas, sobre todo al respecto de la Autopista Presidente Perón, que podría transferirse para que el gobierno de Kicillof la concluya. Ayer lunes, en tanto, Francos firmó traspaso de obras a Entre Ríos, Jujuy y Chaco.

Capital Humano

Por otra parte, Adorni aclaró que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no estuvo en la reunión de Gabinete de esta mañana porque tenía que terminar “cuestiones judiciales” de las denuncias que encabeza su área. “Los tiempos hicieron que no pudiera hacerse presente, para que no empiecen las especulaciones”, comentó el vocero presidencial, mientras en Comodoro Py la subsecretaria de Legal y Técnica de Pettovello, Leila Gianni, defendía la postura oficial sobre la no entrega de alimentos ante el dirigente social Juan Grabois.

Mientras, el portavoz también confirmó que la exfuncionaria larretista y actual titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Yanina Nano Lembo, será la reemplazante de Pablo de la Torre -denunciado por corrupción por la propia Pettovello- en la Secretaría de Niñez y Familia. “El reemplazo... Entendemos que efectivamente es la persona que salió publicada, pero somos respetuosos de las designaciones, para que lo confirme Sandra. Pero sí, va a ser confirmada en las próximas horas”, adelantó Adorni, quien también contó que las reuniones de Gabinete ahora se harán solo una vez por semana, los martes.

LA NACION