La CGT y la CTA dieron una conferencia para exigir a la Justicia que actúe contra la “persecución gremial”

“Esto no puede quedar impune”, afirmó el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Hugo Yasky en el inicio de una conferencia conjunta con la CGT por la supuesta persecución al Pata Medina, a partir de la difusión de un video grabado durante una reunión entre exfuncionarios bonaerenses y agentes de la AFI.

“El hecho de que se haya hablado de la necesidad de una Gestapo para confrontar con el movimiento sindical, porque no se hablo de tal o cual dirigente, le da inusitada gravedad al hecho”, dijo Yasky y agregó: “Por eso creemos que esto no puede quedar impune, no puede pasar como un hecho de menor importancia en un país que conoció y tiene las cicatrices todavía del terrorismo de Estado”.

Conferencia de prensa conjunta CGT- CTA Silvana Colombo - LA NACION

El diputado del Frente de Todos, que ayer presentó un proyecto para repudiar “la constatación de prácticas de persecución gremial”, aseguró: “Vamos a denunciar esto. En el país y fuera del país, en la Organización Internacional del Trabajo”.

Por su parte, Pablo Moyano consideró que es “una vergüenza nacional” el video que trascendió y denunció un “ataque sistemático” por parte del gobierno de Mauricio Macri para destruir al movimiento obrero luego de que comenzó luego de que “frenaron” la ley de la reforma laboral. “Exigimos que la Justicia actúe de forma inmediata”, dijo el secretario general de la CGT en la conferencia de prensa con la CTA y aseguró: “Si en algún momento hay que movilizar para que se agilice la detención de estos tipos lo vamos a hacer”.

La diputada Vanesa Siley aseguró que este “modus operandi” buscaba “cambiar la matriz distributiva” del país y tomar deuda del Fondo Monetario Internacional. “Para dañar a los trabajadores tenían que montar este aparato de persecución, igual que la dictadura”, afirmó. “Durante cuatro años este entramado, este modus operandi que conjugo parte del poder judicial, los medios de comunicación y el poder económico para cambiar el rumbo y el modelo económico de un país”, señaló y agregó: “Perseguir, amedrentar, ir contra los derechos laborales, contra las organizaciones sindicales que son la protección al trabajo, para poder cambiar la matriz distributiva de la Argentina y endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional”.

En una conferencia en la Central de Trabajadores de la Argentina ubicada en la calle Piedras al 1000, en el barrio de San Telmo la CGT, encabezada por Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio) y Pablo Moyano (Camioneros) junto con Hugo Yasky que conduce la CTA, buscaron comunicar “la posición del movimiento obrero sobre la Gestapo macrista”, haciendo referencia a los videos que trascendieron esta semana donde quedaron registradas reuniones del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas en las que se promovía el armado de causas contra dirigentes gremiales.

Participaron también los dirigentes Sergio Sassia (Unión Ferroviaria), Mario Manrique (Smata), Daniel Catalano (ATE Capital) y Edgardo Llanos (Asociación del Personal Aeronáutico),