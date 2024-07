La chicana de Alberto Fernández al equipo económico de Milei por los datos de inflación

Escuchar

El expresidente Alberto Fernández cargó contra el equipo económico del presidente Javier Milei por los datos de inflación con una chicana. Dijo que el libertario “convenció” a la población de que “la inflación es producto del gasto público” y apuntó a la recesión económica generada a raíz del fuerte ajuste fiscal. “Decir que la inflación está controlada es la paz de los cementerios” , aseveró. También defendió su gestión durante la pandemia y habló de la construcción política de una alternativa opositora del peronismo.

“Milei te convenció que el problema de la inflación es el gasto público y no necesariamente es así. Se llegan a estos datos porque el nivel de recesión económica es impresionante. Ves un deterioro en los ingresos de la gente”, marcó este martes en diálogo con Radio con Vos. Y siguió: “Decir que la inflación está controlada es la paz de los cementerios. Nosotros no tomamos deuda. En 2022 sobrecumplimos la meta del Fondo Monetario Internacional (FMI). Tranquilamente se podía seguir cumpliendo el programa, pero no fue esa la decisión de Milei, que en un mes hizo 120% de devaluación y ahora hablan de una nueva devaluación. Que no me lo cuente nadie”.

En base a eso, dijo que la última suba nominal del dólar blue comenzó a impactar en los precios, y que por eso la inflación no bajó con respecto al mes anterior.

Fue en ese sentido que Fernández comenzó a defender su gestión y culpó a las circunstancias que tuvo el mandato, como la sequía, la deuda, la pandemia, y la guerra en Ucrania. “El presente que vivíamos era de un país devastado por una deuda, por una pandemia, una guerra que alteró los precios y con una sequía. En ese escenario no me arrepiento de priorizar ser presidente y haber administrado el país antes de convertirme en un nuevo líder del peronismo. Me tocó un contexto en el que no tuve respiro”, insistió el extitular del Ejecutivo.

“Prioricé administrar realmente el país. No pude ponerle fin a la famosa grieta, de eso me arrepiento, hice todo lo posible, yo era el único que quería”, sostuvo. Además, dijo que en este momento “el problema es Javier Milei” y que por eso no hay que “discutir cuán malo” fue su gestión. “Cuando analizás los resultados, parecen ser mucho mejores de lo que estaban hablando. Con la mayor sequía de la historia el PBI cayó 1.6% y la industria creció”, consideró.

El presidente Javier Milei. Hernán Zenteno - LA NACION

En esa línea, Fernández destacó que había un 5,7% de desocupación cuando terminó el mandato y que creció el PBI. Y marcó: “La otra opción era hacer lo que me plazca sin medir las consecuencias, yo no hago eso, no paré ninguna paritaria, banqué todos los salarios de las empresas durante la pandemia, para mí no es gasto público, es inversión a futuro. Muchos no se quedaron en la calle por eso. [Pero] hay cosas que evidentemente no manejamos bien”.

Y siguió con la defensa de sus cuatro años de gobierno. “En dos años crecimos 16 puntos. No estoy diciendo que el déficit no importa, es nocivo y tiene efectos inflacionarios. Pero teníamos de casi cuatro puntos de déficit que recibimos y lo dejamos en 1,9%. Lo podés bajar con la motosierra o con racionalidad, favoreciendo el crecimiento y con tiempo. Y nosotros elegimos la segunda opción”, dijo.

En otro tramo de la entrevista, fue consultado por la coparticipación -por la que se llegó un acuerdo entre la Ciudad y Nación la semana pasada-, ya que en 2020 le redujo el monto que iba a la Ciudad y se la cedió a la Provincia de Buenos Aires. La calificó como una “decisión justa” y aseguró que el territorio porteño no necesita ese dinero. “Te das cuenta que alguien tiene el dinero no necesitándolo y otros que lo necesitan. Desde el primer día me vino a ver [el exjefe de Gobierno, Horacio Rodríguez] Larreta, que lo respeto, desde el principio vengo planteando ese punto de coparticipación que la Ciudad no necesita. La decisión fue tomada en un contexto muy complejo”, indicó el expresidente.

Por otro lado, Fernández habló de su viaje a Venezuela, a donde volará en calidad de observador para las elecciones presidenciales de este fin de semana. “Los problemas de violación de los derechos humanos mermaron mucho en Venezuela. Hoy no se habla de eso. Yo me estoy yendo para poder hablar con la oposición y poder escuchar antes sus preocupaciones para ver si hay alguna preocupación que yo pueda ayudar a corregir, quiero corregirla”, adelantó.

Y agregó: “Porque yo lo que quiero es que haya una elección transparente. Lo que Venezuela necesita es recuperar su convivencia democrática y dejar hacer que los que están deambulando por el mundo porque se fueron de su país por la causa que fuere, puedan volver”.

En tanto, dijo que si Maduro pierde las elecciones “lo tiene que aceptar”. “Así es la democracia. Yo voy a hacer lo que me pidieron que es ser un veedor en una elección y ver que todo funcione bien”, expresó.

Mensaje al peronismo

A lo largo de la entrevista, Fernández habló de varios de sus exfuncionarios y de la expresidenta Cristina Kirchner, su compañera de fórmula durante su gestión en el Ejecutivo.

Por un lado, reveló que habla habitualmente con sus exministros de Economía Martín Guzmán y Sergio Massa. “Hablo con la dirigencia, gobernadores, legisladores” , dijo, aunque indicó que con su exvice no habla.

En ese marco, mandó un mensaje al peronismo: “Estamos pensando en un plan. Necesitamos generar una alternativa y no la tenemos. Hace falta poner una nueva generación de dirigentes en el espacio público. Yo no jubilo a nadie pero me parece que si queremos recuperar esto, lo que hace falta es darle al peronismo formas más democráticas, dejar que emerjan líderes”.

“Ha habido una suerte de agobio y cansancio, la sociedad buscó algo distinto y no miró las consecuencias de lo que votaba. Mucha gente se enoja con la dirigencia política, y vota exactamente lo contrario sin medir las consecuencias. No es algo que debamos hablar en público. Creo que tenemos que revisar lo que pasó, y proponer un debate sobre lo que pasó, y donde las responsabilidades, que son compartidas con el espacio, no de uno”, explicó sobre el rápido crecimiento de Javier Milei, que lo llevó a la Casa Rosada.

La celebración del cumpleaños de Fabiola Yañez, durante la cuarentena (Archivo)

Con respecto a Cristina Kirchner, al ser consultado sobre si ella tenía parte de la responsabilidad, Fernández dijo: “No quiero poner nombres porque yo creo que no es Cristina el problema hoy”.

Por último, el expresidente habló sobre el caso conocido como vacunatorio VIP -que le costó el cargo al exministro de Salud Ginés González García- y la fiesta de Olivos en plena cuarentena, que marcó un antes y un después en la administración albertista. “[El vacunatorio VIP] fue un hecho trágico que tiene que ver con lo que vivimos. En esos días viajé a México y dije que lo único que estábamos discutiendo era si fue delito quien se adelantó en la fila. Las personas que recibieron, todos ellos debían recibir vacuna. No es que la recibieron nuestros hijos. Si no se usaba la dosis se perdía. El vacunatorio fue un hecho conmocionante y por eso le pedí la renuncia a Ginés, me dolió enormemente”, sostuvo.

Sobre la fiesta de Olivos, admitió: “Fue un error mío, no de [su esposa] Fabiola como publican los medios. Y me sometí a la Justicia, no apelé ni una sola vez. Ese día venía de una reunión con más personas que estaban ahí. Fue un error y lo lamento profundamente, nunca busqué una chicana para demorar el proceso, nunca discutí nada”.

LA NACION