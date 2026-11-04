Luego del contundente triunfo del Partido Demócrata en las elecciones de medio término de Estados Unidos, el escritor Martín Caparrós celebró la derrota de los republicanos con una chicana dirigida al presidente Javier Milei: “¿Está preparando el traje de buzo?“, manifestó, vía X.

“Sr. Milei. ¿Ya se lo contaron? ¿Ya está preparando el traje de buzo? ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo que va a ser...!“, expresó Caparrós, quien acompañó su mensaje con un video realizado con IA en el cual agentes del Servicio Secreto estadounidense sacan a Donald Trump de la Casa Blanca y lo lanzan a un tacho de basura, que tenía en su frente la inscripción ”residuos peligrosos".

El mensaje de Caparrós Captura

Ante la interpelación de un usuario, quien le preguntó si tirar gente a la basura era su idea del mundo, el también periodista profundizó sobre su postura: “Cuando un superpoderoso como Trump está arruinando la vida de tanta gente, lo mejor, si se puede, es tirarlo al famoso basurero de la historia. Metáforas. ¿Escuchaste hablar de ellas?"

Su mensaje tiene lugar tras el aplastante triunfo que logró el Partido Demócrata en las elecciones de medio término de Estados Unidos. La oposición retomó el control de la Cámara de Representantes y el Senado y ganó en estados históricamente republicanos, como Texas y Kansas.

La chicana de Martín Caparrós a Javier Milei por la derrota de Trump en las elecciones de EE.UU.

En ese marco, Caparrós compartió un artículo que destacaba que por primera vez en la historia “una persona homosexual, una mujer negra, un musulmán, una mujer nativa americana, una palestina y una latina” habían ganado su respectiva elección de medio término.

“Cuando la disidencia y la rebeldía se expresan en las identidades distintas. Importa un origen diferente para mostrar que uno podría hacer políticas diferentes. Es uno de los signos más fuertes de esta época. Ojalá no termine en un Obama Bis”, aseguró.

Crítica a Trump Captura

Asimismo, también dirigió algunas críticas hacia el presidente de Estados Unidos. “Me impresiona mucho que Trump, con la fortuna que tiene, use la presidencia para seguir robando y ni siquiera lo esconda. Parece como si, más que por codicia, lo hiciera para marcar un punto: para decirnos que eso es lo que hay que hacer..”, afirmó.

Caparrós había festejado semanas atrás la derrota de otro de los aliados más importantes de Milei: Flavio Bolsonaro. El senador del Partido Liberal de Brasil perdió ante Lula da Silva en el balotaje presidencial que se desarrolló el pasado 26 de octubre.

“La alegría y el alivio por la victoria de Lula, y una lección muy obvia que no estamos aprovechando: la única manera de parar a la ultraderecha es tener candidatos que entusiasmen. Parece evidente; no lo estamos haciendo”, expresó el periodista, junto a una imagen del mandatario brasileño de joven.

El escritor y periodista Martín Caparrós Asís Ayerbe

En el último tiempo, el escritor también le había apuntado a Milei luego de que el Presidente llamara a “quemar en la hoguera” a los periodistas que habían investigado el caso $LIBRA.

“¿Estamos todos locos? ¿Somos todos estúpidos? ¿De verdad el presidente de la Nación puede amenazar de muerte a cinco ciudadanos y nadie hace nada? ¿No es un gran escándalo, no es tapa de los diarios, no hay gente en la calle? ¿Tan hechos mierda estamos?“, cuestionó.