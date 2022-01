La Coalición Cívica denuncia en la OEA “presiones y maniobras” contra la Justicia

Diputados de la Coalición Cívica (CC-ARI) enviaron hoy una carta al titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en la que solicitan asistencia para preservar la “institucionalidad democrática en la Argentina”, con el fin de evitar “mayores riesgos en su proceso político”.

“Con el objeto de poner en su conocimiento hechos con capacidad de afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático de la Argentina, en los términos del Artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana, por actos que constituyen violaciones a elementos esenciales de la democracia representativa, más específicamente a la separación e independencia de los poderes públicos”, inicia la misiva, firmada por Juan Manuel López, presidente del bloque de la CC- ARI en la Cámara baja.

En diez páginas, el texto detalla situaciones que califican como “presiones y maniobras” contra la Justicia ejercidas por diferentes representantes del oficialismo, principalmente la vicepresidenta Cristina Kirchner -en su cargo de primera mandataria-, y relatan las recientes declaraciones de figuras judiciales y del Poder Ejecutivo en su convocatoria a la movilización del 1° de febrero (#1F) contra la justicia.

“Estamos en presencia de una marcha que tiene claros indicios de ser organizada y/o auspiciada por las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, con el único fin de presionar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que renuncien”, declama el documento.

Acompañan la presentación los legisladores del bloque de la Coalición Cívica: Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Carolina Castets, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Rubén Manzi, Leonor Villada, Paula Oliveto Lago, Mariana Stilman, y Mariana Zuvic.

El respaldo del oficialismo

La declaración del principal partido opositor se da luego de que diferentes representantes del Poder Ejecutivo apoyaran públicamente la iniciativa. El último en confirmar su respaldo y asistencia a la marcha del #1F fue el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. “Va a ser una gran movilización, vamos a estar los perseguidos”, dijo el funcionario en diálogo con El Destape Radio.

“Voy a estar, me parece que es importante y genera un proceso de democratización de la Justicia. Lo que se viene viendo da pavura. Lo de las mesas judiciales que se sabía... A mí me tocó ser parte de la persecución de los últimos años, he visto desde adentro el tema de la causa”, destacó el ministro.

En la misma línea se manifestó la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, que aseguró que apoya la marcha porque “la va a hacer el pueblo, la gente a la cual la Justicia siempre la da la espalda”, argumentó. Y agregó: “Tenemos que terminar con la élite judicial que fue parte del lawfare y tener una Justicia para la gente”.

Días atrás, se expresó en el mismo sentido Juan Martín Mena, viceministro de Justicia, que justificó la convocatoria a una movilización diciendo que se llegó a un “hartazgo” y explicando que “el pueblo tiene que hacerse sentir”.

La marcha es una iniciativa convocada por diferentes figuras del arco político, principalmente el referente piquetero, Luis D’Elía y el juez Juan María Ramos Padilla. Entre las personalidades y agrupaciones políticas que se fueron sumando a lo largo de los días se encuentran el sindicalista Pablo Moyano, el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Hugo Yasky, y la agrupación ligada al kirchnerismo, Justicia Legítima.