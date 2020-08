El traslado de Bruglia y Bertuzzi está en el centro de la polémica

Hernán Cappiello 27 de agosto de 2020 • 16:57

La Corte Suprema de Justicia mantuvo hoy un acuerdo virtual, pero no adoptó ninguna decisión con respecto al recurso que presentaron directamente ante el máximo tribunal los camaristas Pablo Bertuzzi y Lepoldo Bruglia en. Los jueces reclamaron su "inmediata" intervención para evitar que sean trasladados de la Cámara Federal, como intenta el kirchenrismo en el Senado.

Mientras tanto corren los tiempos porque el Senado convocó a una audiencia para el próximo 4 de septiembre para analizar si les da un nuevo acuerdo a Bruglia y a Bertuzzi. Todo hace pensar que no se los darán y que forzarán su regreso a los lugares que ocupaban en 2017 y 2018 en tribuales orales federales.

El recurso, denominado de per saltum, pretende que la Corte se aboque directamente a resolver, saltando la instancia de la Cámara en lo Contencioso Admistrativo Federal. Los camaristas pidieron que la Corte dicte una medida cautelar donde decrete "la inmediata suspensión de los efectos" de la resolución del Consejo de la Magistratura que dispone su traslado, Y que ordene que al Poder Ejecutivo Nacional y el Senado de la Nación que "se abstengan de seguir avanzando con el procedimiento".

Además, pidieron que la Corte declare expresamente que los traslados "resultan definitivos y no requieren un nuevo acuerdo" del Senado. El recurso ingresó en la secretaría 4 del máximo tribunal. Primero deberá determinarse su admisibilidad y despues analizar si corresponde o no hacer lugar a lo que piden los jueces.

"Se está analizando, la indicación es que hay silenzio stampa hacia afuera, se está analizando", dijo una fuente de la Corte. No se sabe aún si los jueces de la Corte se pronunciarán la semana que viene antes de la fecha de la audiencia del Senado o si lo harán después, cuando ya una decisión se torne abstracta porque el traslado ya se habría consumado.

El per saltum es excepcional y para los casos no penales. Está reglamentado cuando se acredita "notoria gravedad institucional" y cuando se trata del "único remedio eficaz" para evitar perjuicios imposibles de reparar a posteri.

Los jueces Betuzzi y Bruglia acudieron a la justicia para evitar sus traslados, pero la jueza de primera instancia María Alejandra Biotti les rechazó. No podían esperar al resultado de la apelación en Cámara y fueron directo a la Corte.

La urgencia de los camaristas de buscar amparo en la Corte se debe a que el Senado convocó para el 4 de septiembre a una audiencia para analizar si les acuerdo o no. Los camaristas dicen que no lo necesitan, porque ya tienen acuerdo. Lo más probable es que los jueces no asistan y que además aún si concurrieran, el Senado no les de acuerdo, con lo que el Poder Ejecutivo podría removerlos de sus actuales cargos de inmediato.

El antecedente

Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados en 2018 a la Cámara Federal tras las vacantes ocurridas en el tribunal. El Consejo de la Magistratura por impulso del kirchnerismo dijo que en el nuevo cargo necesitaban un nuevo acuerdo del Senado, aunque la Corte ya había sostenido que mientras ambos sean cargos federales y con funciones similares no era necesario un nuevo acuerdo. En la misma situación está el juez Germán Castelli, que debe juzgar a Cristina Kirchner por el caso los cuadernos de la corrupción. Castelli acudió a la justicia y recusó al juez que le tocó, pero esa recusación fue rechazada.

La oposición sostiene todo que se trata de una venganza contra ambos porque dictaron fallos contra Cristina Kirchner y ex funcionarios kirchneristas.

En su escrito ante la Corte, los dos camaristas insistieron en que se trata de un caso de "notoria gravedad institucional", porque entendieron que "se ha desafiado la autoridad de los pronunciamientos" de la propia Corte cuando dijo, en la Acordada 7 de 2018, que "era innecesario un nuevo acuerdo del Senado cuando un Juez de Cámara de un Tribunal Oral Federal, regularmente designado, pasa a desempeñarse como Juez de Cámara Criminal y Correccional Federal de la Capital".