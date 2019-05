La Corte no trató los planteos de la expresidenta

Los jueces que pidieron el expediente no llegaron a un acuerdo; fallo favorable al reclamo de militares

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia no trató ayer los cuestionamientos que planteó Cristina Kirchner a las pruebas que se tienen en cuenta en el juicio oral por el direccionamiento de obras públicas en beneficio de Lázaro Báez.

Los jueces que habían decidido pedir el expediente para analizar los recursos de queja de la defensa de la expresidenta no los trataron ayer en el acuerdo general de ministros que se realizó en el Palacio de Justicia, mientras en Comodoro Py se iniciaba el juicio oral.

Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, con la compañía de Elena Highton, no avanzaron ayer con una postura unánime para decidir si analizan esas quejas o si, por el contrario, entienden que no hay motivo para tratarlas mientras no se dirijan contra una sentencia definitiva. Sin consenso, decidieron no tratar el asunto.

Este tema quedará pendiente y pesará como una amenaza permanente sobre el juicio oral, pues una decisión de la Corte que interprete que hubo violaciones del derecho de defensa puede obligar a detener el proceso que comenzó ayer.

En cambio, la Corte sí llegó a un acuerdo en una causa sobre los salarios de los militares. Por unanimidad, el tribunal resolvió que todas las sumas pagadas al personal en actividad del Ejército deben considerarse remunerativas, bonificadas y, en consecuencia, ser incorporadas al sueldo de los efectivos, según un fallo sobre los alcances que tuvo el decreto 1305/2012.

Se trata de la causa presentada por Carla Elizabeth Sosa. Los jueces Highton, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti establecieron que las asignaciones, cuando tengan carácter general, deben considerarse parte del sueldo. Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte, sostuvo que un suplemento reviste carácter general cuando surge de la propia norma de creación.