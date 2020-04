Los jueces Highton, Rosenkrantz y Maqueda señalaron que acompañarán la decisión del Poder Ejecutivo, que cuenta con mejor información de la pandemia Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de abril de 2020 • 13:46

La Corte Suprema de Justicia prorrogó hasta el próximo 26 de abril la feria judicial extraordinaria para los tribunales nacionales y federales de todo el país, dispuesta tras la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus , y ante la extensión hasta ese día del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno.

La misma decisión tomó la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires con guardias mínimas y atención de asuntos urgentes en todo el ámbito del Poder Judicial provincial.

En la Corte nacional, la decisión fue tomada a través de la Acordada 10/2020, firmada hoy domingo por el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz , y los ministros Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Sus colegas Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, fuera del tribunal por la cuarentena y porque están en Santa Fe, fueron consultados y estuvieron de acuerdo.

La Corte dijo en su acordada que como cabeza del Poder Judicial tiene la obligación de acompañar desde su ámbito las decisiones sanitarias del Poder Ejecutivo, que está en mejores condiciones de adoptar criterios por la información con que cuenta.

El presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz será el juez de feria y las cámaras designarán a sus autoridades para atender los asuntos que no toleren demoras, especialmente las causas donde esté el juego el derecho a la salud y la protección de personas con discapacidad .

Con estas líneas quedan habilitados los pagos derivados de estas situaciones para que no haya mas demoras.

Los jueces ya habían dicho que se debía dar además atención a las cuestiones vinculadas con la emergencia sanitaria.

Mas allá de esta decisión, los tribunales están trabajando de manera remota con los asuntos del turno penal y los derivados de la pandemia. Pero siguen con sus empleados desde sus casas trabajando en el resto de los casos donde las constancias estén subidas al sistema informático. En ocasiones se trasladan al tribunal a buscar copias de algún expediente.

Algunas cámaras de apelaciones analizan medidas que podrían permitir a los jueces seguir dictando sentencias de manera remota desde sus casas para que no se detenga la prestación del servicio de justicia.

Algunos trámites ya se habilitaron, como el cobro de los juicios civiles que ya estaban en condiciones de ser liquidados, los honorarios de los abogados y los pagos de indemnizaciones laborales, pero aún se está lejos de que se puedan tomar audiencias por video en un juicio laboral. Sí se tomaron indagatorias en causas penales que no admitían demoras.}

El desafío tecnológico y normativo

El desafío de seguir trabajando con los casos no ligados a la pandemia tiene dos dimensiones: una tecnológica y una normativa. En el Poder Judicial nacional, es decir la Justicia nacional y federal de todo país (sin contar las justicias de cada provincia), hay compradas unas 20.000 licencias VPN que permiten trabajar a los jueces y empleados de manera remota desde sus casas, como si estuvieran en la PC de su despacho. Ahora se están usando muchas en simultáneo, no todas, pero no se sabe aún si el sistema soporta que todos los funcionarios trabajen de este modo al mismo tiempo. Los jueces también se están manejando con firma electrónica, no digital.

En el aspecto normativo, algunos camaristas están hablando entre ellos para analizar mecanismos para adaptar los procedimientos al trabajo remoto, pero sin dejar lugar a que se planteen nulidades. Se analiza que las partes de un juicio civil, por ejemplo, presten acuerdo a seguir con el trámite electrónico de su caso. El espíritu es ser amplios en la interpretación y restrictivos con las nulidades. No se pueden iniciar de manera electrónica, por ahora, nuevas demandas.

Más allá de la acordada que establece la feria extraordinaria, la mayoría de los jueces y empleados de los juzgados están trabajando, adelantando trabajo con las constancias electrónicas que tienen de los casos. En alguna ocasión algún empleado o el juez va al juzgado a buscar alguna copia de un expediente para terminar los proyectos de resolución en sus casas. Lo mismo ocurre en los juzgados de familia que siguen trabajando de manera remota.

La Justicia bonaerense

En la Corte bonaerense la decisión fue del presidente del tribunal, Eduardo de Lázzari, y se ratificó la disposición para que -más allá de los asuntos urgentes- los magistrados programen sus tareas para dictar providencias, resoluciones interlocutorias y definitivas que se encuentren pendientes, incluidas las órdenes de transferencias bancarias.

Desde el máximo tribunal provincial indicaron que se reforzaron las pautas para la prestación de servicios trabajando desde la casa y se estableció que los magistrados, funcionarios y agentes de todos los órganos jurisdiccionales, estén o no de turno, que sean o no dispensados de concurrir a su lugar de trabajo (en razón de las medidas preventivas dictadas en razón de edad o por integrar grupos de riesgo), deberán en la medida de lo posible prestar servicios desde su domicilio.

Otras medidas dispuestas anunciadas por la Corte provincial:

Se restablece el servicio de los Juzgados Correccionales debiendo, en adelante, cubrir los turnos dispuestos para el corriente año.

Se dispone que las audiencias de cuya suspensión pudiera generar un grave perjuicio (por ejemplo, las que corresponden a casos de presos), podrán hacerse por video.

Se asignan nuevos equipos de telefonía móvil a los magistrados del Fuero de Familia, debido a las causas de violencia familiar y de género.