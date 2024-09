La Corte Suprema prevé llamar a audiencias antes de fin de año por las demandas de las provincias contra la Nación

Escuchar

CÓRDOBA.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con los actuales integrantes, llamaría a audiencia a las provincias que tienen demandas contra la Nación, algunas presentadas durante la gestión de Javier Milei y otras durante el gobierno de Alberto Fernández. Así lo informaron a LA NACION fuentes del alto tribunal.

El tema que más urge a los gobernadores es el relacionado con el corte de los giros a las 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. Hay tres demandas ya ingresadas -las de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe- y otras en preparación.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda estuvieron esta semana, durante dos jornadas, en la ciudad de Córdoba, donde participaron de una reunión en el Colegio de Abogados y también de un acto en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, ambos por el aniversario de la reforma constitucional. “No hay que olvidar que no hay Constitución sin patria y no hay patria sin Constitución”, dijo Rosenkrantz.

La visita se produjo en la misma semana en la reeligieron a Rosatti como presidente del tribunal por un período de tres años más. Lo apoyaron Rosenkrantz, reelegido como vicepresidente, y Maqueda, quien propuso formalmente la ratificación de las autoridades. Ricardo Lorenzetti se abstuvo a la hora de votar.

Fuentes judiciales confirmaron a este diario que se realizaría antes del cierre de este año la convocatoria a las audiencias -el mismo procedimiento que hace unas semanas realizó en la causa de la ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional por la cautelar por la restitución de la coparticipación. Aunque hay varios temas por los que las provincias fueron a la Corte Suprema, el más urgente es el de los fondos para los sistemas previsionales.

Acto con jueces de la Corte Suprema y el jurista Antonio María Hernández, en Córdoba

En diciembre, Maqueda cumple 75 años y termina su mandato. Con lo que si las fechas se cumplen, serán los actuales integrantes del cuerpo los que avancen en los contactos con las provincias y Economía. Que haya audiencias no implica “de ninguna manera” que haya fallos con la composición actual de la Corte. Sí podría encaminar una negociación.

Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos tienen presentaciones por el corte de los giros de Anses a las cajas de jubilaciones no transferidas. Desde que asumió Milei no recibieron un peso más por ninguno de los 13 sistemas que siguen en manos de las provincias. La deuda con todas las provincias ronda los US$2500 millones.

Las provincias contra la Nación

En otras áreas, Buenos Aires tiene pendiente la resolución de una presentación que hizo el gobernador Axel Kicillof para que se declare inconstitucional el decreto de Milei que eliminó el fondo de compensación fiscal que creó Alberto Fernández. Si los jueces fallaran a favor, la Nación debería pagarle hasta agosto unos $14.000 millones.

Esta presentación es la contracara de la cautelar que interpuso CABA por la baja de la coparticipación que le implicó esa decisión de Alberto Fernández y por la que los magistrados convocaron a Jorge Macri y al ministro de Economía, Luis Caputo, para que acordaran.

El riojano Ricardo Quintela reclamó ante los jueces unos $60.000 millones porque la actual gestión dejó de pagarle la compensación por la pérdida de un punto de coparticipación en los ‘90. Hasta ahora todas las administraciones nacionales le pagaron esa diferencia.

Ignacio Torres (Chubut) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) recurrieron al máximo tribunal por la eliminación de los subsidios al transporte y Misiones lo hizo por el corte del Fondo de Incentivo Docente (Fonid).

De las reuniones que encabezaron los ministros de la Corte, también participó el exconvencional constituyente Antonio María Hernández, quien criticó el hiperpresidencialismo que avanzó sobre funciones del Poder Legislativo y destacó la actual jurisprudencia de la Corte, con fallos que fueron en contra de esa situación. En ese contexto, se dan varios de los conflictos que llevaron en los últimos años a las provincias a la Corte.