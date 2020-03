El gobernador Schiaretti saluda al ministro De Pedro, con Daniel Arroyo como testigo Fuente: Archivo

CÓRDOBA.- El peronismo cordobés regresó al PJ nacional después de nueve años de ausencia y, en paralelo, llegaron a la provincia $478 millones de la Anses para el financiamiento de la Caja de Jubilaciones no transferida. Los protagonistas aseguran que no hay correlación entre los hechos, pero las dudas no se disipan. El gesto del gobernador Juan Schiaretti coincidió con el nuevo conflicto con el campo, una situación que en 2008 llevó a la ruptura de relaciones de Córdoba con el gobierno kirchnerista.

Fuentes del peronismo local consultadas por LA NACION sostienen que las condiciones "no son las mismas" y que las "necesidades, tampoco". En ese contexto mencionan la ausencia de José Manuel de la Sota como líder del partido en Córdoba (un rol que Schiaretti no reemplazó) y la crisis económica que golpea a la provincia. La recaudación propia acumula 20 meses de baja y los giros por coparticipación también están impactados por la recesión.

"Hace una década había una guerra declarada -dice a este diario un hombre del círculo íntimo de Schiaretti-. En los últimos meses hubo tensiones, pero ni por cerca el vínculo es el de aquel entonces porque todo cambió, para nosotros y para ellos".

Los cordobeses también interpretan -aunque están preocupados por la escalada que podría tener- el enfrentamiento de la Casa Rosada con el campo. Insisten en que los cuatro legisladores nacionales que responden al gobernador votaron en contra la suba de retenciones en el marco de la ley de emergencia.

"Esa es la posición que tenemos -repiten-. No deben existir porque son un mal impuesto, pero no desconocemos que el contexto no es igual al 2008; tampoco la dirigencia del sector es igual. Confiamos en que las puertas no están cerradas, como indicaron ayer algunos desde Nación".

Schiaretti, que mantiene una alianza con el campo, optó por el silencio sobre ese punto. La última que vez que se refirió al tema fue antes de la asunción de Alberto Fernández , cuando ya se analizaba la posibilidad del alza de retenciones. "Hay que cuidar al campo", enfatizó y con esa frase se diferenció de sus pares. Después, no hizo más comentarios.

En las asambleas y movilizaciones de los productores autoconvocados cordobeses le reiteran el pedido de que no los "traicione". El diálogo con ese sector y con la Mesa de Enlace cordobesa continúa. La posición de Schiaretti es incómoda y esa dificultad crece a medida que se tensa el vínculo entre el campo y la Nación. Por eso, la decisión de no exponerse.

Los peronistas locales con diálogo directo con la Rosada, aprovechan para sugerirles que "no subestimen" el paro de la próxima semana y que no corten los puentes con la dirigencia institucional del agro.

El propio gobernador y la dirigencia que le responde están convencidos de que la "línea estratégica" política la fija Cristina Kirchner y no el Presidente y que, en ese escenario, el PJ nacional "empezó a aceptar" una frase que repiten hace tiempo: "No somos locos ni nos volvimos de derecha; no llevamos 20 años en el poder y ganamos de nuevo por no saber leer lo que la sociedad cordobesa reclama". Y añaden: "Podemos actuar de colchón del kirchnerismo si no presionan y quieren imponer".

Apuntan que los congresales que participaron del congreso en Ferro el jueves llevaron las banderas de un peronismo "democrático, federal y republicano". En medio del pragmatismo comentan que del kirchnerismo duro quedan "saldos y retazos" y grafican con Julio De Vido y Luis D'Elía . " La Cámpora es una 'orga' pero no tiene posiciones extremas, no son irracionales", describen.