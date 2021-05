La crítica de Santiago Cafiero a Mauricio Macri: “Mientras los argentinos se arriesgan, otros aprovechan sus privilegios en Miami”

Después que el expresidente Mauricio Macri contara este domingo a través de sus redes sociales que se aplicó la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, condenó hoy el accionar del exmandatario. “Mientras los argentinos se arriesgan combatiendo la pandemia, otros aprovechan sus privilegios en Miami”, criticó.

Cafiero hizo estas declaraciones en Chaco, donde inauguró la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales del Gran Resistencia, junto al gobernador Jorge Capitanich; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, con quienes visitó además empresas locales y obras que se están llevando a cabo en el distrito.

”Hay muchos que día a día toman las decisiones que te salvan la vida, pero todavía hay algunos que te dicen lo que querés escuchar”, destacó Cafiero al encabezar el acto. Y en relación a ello agregó: “Son los que, con la angustia que tenemos todos por la pandemia, te hablan de atajos y te cuentan cómo se resuelven las cosas desde afuera. Mientras los argentinos se arriesgan combatiendo la pandemia, otros aprovechan sus privilegios en Miami”.

El domingo pasado, Macri contó en su cuenta de Facebook acerca de su vacunación en Estados Unidos y lanzó duras críticas contra el manejo de la pandemia por parte del Gobierno.

“Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson. Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar”, escribió el exmandatario.

Y continuó: “Son tiempos complicados para la Argentina y la región. La pandemia expuso la voluntad de muchos gobiernos de manipular el sistema para buscar la impunidad y perpetuarse en el poder (generalmente ambas cosas vienen juntas). Tenemos que estar atentos, defender a la Justicia y no darnos por vencidos, ante nada”.

Por su parte el jefe de Gabinete arremetió hoy contra la gestión de Macri y sostuvo que durante su administración se usó “el endeudamiento”, al que hoy tiene que hacer frente el actual gobierno.

“Tuvo que venir el peronismo, una vez más, a resolver los problemas”, continuó Cafiero. Durante el acto en Chaco el ministro recordó que cuando el titular de la cartera de Economía, Martín Guzmán, y su equipo económico, con instrucción del Presidente, reestructuraron la deuda privada el año pasado, el país se ahorró “de pagar 37 mil millones dólares”, y destacó que éstos se destinaron a “duplicar el presupuesto de la obra pública”.

