El exsecretario de Comercio Interior dijo que el Presidente "hace todo lo contrario de lo que hizo Néstor Kirchner" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de febrero de 2021 • 10:22

El exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno -que se considera peronista y formó parte del kirchnerismo, pero no integra el Frente de Todos- volvió a cargar las tintas contra la gestión económica del presidente Alberto Fernández, a quien consideró políticamente alejado de Néstor Kirchner y lo vinculó, negativamente, a la figura de Raúl Alfonsín.

"No habría ninguna posibilidad de aplicar las políticas que nosotros aplicamos con éxito porque el Presidente hace todo lo contrario de lo que hizo Néstor Kirchner. En realidad le está copiando a [Raúl] Alfonsín, un gobierno fracasado, en vez de copiarle a un gobierno exitoso como el de Kirchner; yo diría que lo que están haciendo ahora se parece más a los pollos del [exsecretario de Comercio Interior, Ricardo] Mazzorín que a lo que hicimos nosotros", aseguró el exfuncionario para Radio La Red, en referencia a un escándalo que lo llevó a la renuncia a Mazzorín, quien propició la importación de pollos que se encontraban en mal estado.

"¿Usted piensa que Kirchner en pandemia hubiese hecho este mamarracho que hizo Alberto? Le aseguro que no. Alberto puede tener la excusa que quiere, puede decir 'no duermo bien de noche, toco demasiado la guitarra, me acuesto tarde', puede decir cualquier cosa. Como los radicales, que dicen cualquier cosa", comentó, tajante, Moreno.

Noticia en desarrollo

Conforme a los criterios de Más información