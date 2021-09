La difícil relación con el peronismo

Alvarez tiene elementos suficientes para adelantar una convivencia difícil con el peronismo desde el Senado: el dificultoso trámite del pacto fiscal federal durante la transición y el juramento de Rodolfo Barra como auditor general de la Nación, al que se opuso.

-¿Por qué fue tan dificultoso el debate con los senadores por el compromiso federal?

-Quedó subordinado al acuerdo con los gobernadores, que es difícil porque no tienen una jefatura reconocida por todos. Nadie quiere delegar. Todos quieren ser protagonistas. Exigen un tratamiento casi de bilateralidad. La situación de las provincias es distinta: hay provincias que están en el límite, como Corrientes, y otras muy endeudadas; algunas están relativamente bien, como Santa Cruz y San Luis. Cada gobernador exige y requiere un diálogo personal. Esto va a ser así por la fragmentación de la representación que existe en el PJ. No es automático el traslado de esos acuerdos al Senado de la Nación.

-Dos columnistas políticos señalaron la versión de que para la aprobación del compromiso federal habían circulado valijas con dinero en el Senado.

-Yo no lo he experimentado.

-¿No existen esos procedimientos en el Senado?

-Yo no conozco. Pero saben que con nosotros eso no va a existir. Yo no puedo dar testimonio de conocimiento de esto. Pero saben que esas prácticas, si existieran, no las vamos a convalidar.

-¿Lesionó la relación con el PJ el juramento de Barra?

-Siempre supe que Barra iba a ser el auditor. Que era legal, que le correspondía a la oposición. Pero sigo sosteniendo que su figura es antagónica con el lugar a ocupar. Yo tengo un profundo rechazo hacia la figura de Barra. -¿También por Carlos Corach?

-Dije que era uno de los dirigentes que tenían peor imagen. Pero en la Legislatura, desde el primer momento, dije que Corach no tiene ningún obstáculo para ser votado como senador.

-¿Por qué, si el argumento de fondo es el mismo, se negó a tomar juramento a Barra pero se lo tomó a Corach?

-Bueno, porque Corach viene con la legalidad del diploma y con el voto de la Legislatura. Lo de Barra es un acto de prepotencia política.

lanacionar

Temas Política