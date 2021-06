La diputada de 35 años que se vacunó contra el Covid ahora se ofreció como médica

La diputada nacional del Frente de Todos por Rio Negro, Ayelén Spósito, fue criticada por la oposición cuando se supo que a los 35 años había recibido la vacuna contra el coronavirus. Spósito es médica y adujo que es personal de salud, con licencia por su trabajo de legisladora, pero que fue convocada para inocularse por si la necesitaban en el sistema sanitario.

Agregó, incluso, que hizo seguimiento de infectados y que en la provincia de Río Negro tienen un sistema de suplencias a través del cual cualquier médico puede ser convocado si hay colapso.

El domingo mostró en sus redes como un gesto su decisión de ofrecerse como personal de salud para el hospital Serra de San Antonio Oeste, por la saturación del sistema.

Spósito se incorporó como refuerzo al Hospital Aníbal Serra de San Antonio Oeste de su provincia por ”la situación epidemiológica preocupante” y pidió a la población “empatía”.

“Ante la situación epidemiológica preocupante que estamos atravesando, me incorporé como refuerzo al trabajo que mis compañeros y compañeras vienen realizando desde el año pasado, con el compromiso de siempre, pero viendo su labor cada vez más comprometida”, publicó el domingo Spósito en su cuenta de Twitter y comenzó una seguidilla de tuits en los que pidió a la población “empatía” para salir adelante de la situación.

“El panorama más temido desde que inició la pandemia, ha llegado a nuestro Hospital Aníbal Serra y se nota en todos los sentidos. En primer lugar, es notable la falta de camas y las internaciones de personas menores a 50 años, sin patologías previas que requieren internación”, dijo y añadió: “El hospital zonal de mayor complejidad que cuenta con camas UTI, hoy se encuentra colapsado, es muy difícil encontrar camas disponibles para realizar derivaciones”.

Para finalizar, la diputada pidió “empatía” y enumeró los cuidados básicos para contener la ola de contagios. “Usa barbijo, cumplí con el distanciamiento social de dos metros, no realices reuniones si no son indispensables, lava tus manos constantemente o usa alcohol en gel y ventila los ambientes. Por eso te recordamos que siempre vas a contar con nosotros y nosotras, pero necesitamos de tu ayuda, porque la salida de esta situación es colectiva”.

Al día siguiente, a raíz de las repercusiones aclaró que no pidió licencia en la Cámara Baja y que no necesita hacerlo para ejercer como personal de salud. “Quiero aclarar que no he presentado pedido de licencia a la Cámara de Diputados y que no necesito hacerlo para ejercer como médica ya que soy personal de salud”, dijo.

Según el medio local El Cordillerano la joven diputada rionegrina fue denunciada desde el espacio del Pro de esa provincia por no ejercer la medicina y utilizar su título para saltarse la fila y vacunarse. Su llegada al Congreso Nacional fue para reemplazar a María Emilia Soria, actual intendenta de la Ciudad de General Roca y hermana del ministro de Justicia Martín Soria.

En una investigación de Infobae de los 257 diputados que reúne la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, 75 fueron vacunados. Más de la mitad pertenecen al Frente de Todos, el resto se distribuye entre los partidos que tienen bloques mayoritarios y algunas de las personas que accedieron a la vacuna tienen menos de 60, e incluso tres no llegan a los 50.

“Otro caso llamativo es el de Ayelén Spósito, referente del Movimiento Evita y médica. Según los registros a los que accedió Infobae, es la diputada vacunada más joven, con apenas 35 años”, dice Infobae.

