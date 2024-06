La dispersión domina al peronismo: conviven la confrontación y la cautela frente a Milei

Escuchar

La decisión de girar hasta el máximo la perilla de la oposición contra el presidente Javier Milei no está tomada en el peronismo todavía. Al menos, no de forma unánime. En las filas justicialistas, la dispersión domina y varía también la intensidad que en cada vertiente se le imprime a la crítica contra el Gobierno. La estrategia no está unificada y las diferencias de interpretación abundan .

“ Hay un sector que conduce Cristina que está en una oposición frontal; otro sector más colaborativo , que se vio con ‘Camau’ [por el senador Carlos Mauricio Espínola, que votó a favor de la Ley Bases], con algunos intendentes, y, en el medio, un sector que se opone, pero no quiere que explote todo . En el cristinismo hay más presencia del ‘qué explote todo’, pero Milei se podría hacer fuerte en eso y echarnos la culpa. Por eso hay cautela, como se ve en la CGT”, describe una fuente peronista de larga trayectoria partidaria.

La visión de que falta unanimidad en la forma de confrontar con Milei es mayoritaria en el peronismo. “La gran queja de la militancia es que el partido no ejerce el rol de opositor. No hay comunicados sobre lo que pasa. La Cámpora está guardada” , considera un intendente del Gran Buenos Aires.

Axel Kicillof y Máximo Kirchner Prensa PBA

“No veo que haya una decisión de ir a fondo contra el Gobierno, de confrontar por confrontar. No es que tenemos una agenda contra el Gobierno”, sostiene otro jefe comunal que remarca que “paró la virulencia interna” en el peronismo provincial (por la disputa entre La Cámpora y los seguidores de Axel Kicillof). “Hay un ámbito de discusión en lo provincial, pero más para ver cómo nos reorganizamos nosotros que por la agenda del Gobierno”, concluye.

Pero la mirada no es para nada unánime dentro del justicialismo; hay voces que señalan que la homogeneidad es mayor. “ Hay un nivel de unidad mayor que en el período inicial de Macri . En el peronismo hay un debate, casi un momento de reconstrucción, pero lo veo más homogéneo que con Macri”, indica un dirigente del kirchnerismo bonaerense. “Ningún sector tiene esperanzas. [El gobernador de Tucumán aliado de Milei, Osvaldo] Jaldo no tiene esperanzas. Los que son más cautelosos es por un tema de imagen, porque les daba que tenían dificultades en su imagen si confrontaban con Milei”, añade.

El gobernador Jaldo junto al ministro Guillermo Francos X

Un intendente peronista que no cultiva el kirchnerismo cree que hay “falta de iniciativa y liderazgo” en la oposición peronista contra Milei. Sin embargo, indica que “con la Ley Bases aprobada, las expectativas de la sociedad van a empezar a diluirse porque el Gobierno carece absolutamente de gestión, y las posibilidades de que la oposición tome músculo crecen”.

Desde La Cámpora, una fuente consultada por LA NACION muestra conformismo: “Los compañeros que tienen responsabilidades, las están desarrollando como corresponde, como los senadores. Ejercen la oposición desde esos roles y ante la agenda parlamentaria establecida”.

El mismo conformismo dentro de la dispersión peronista destila un hombre cercano al gabinete del gobernador Kicillof. “Muchos creen que, en el Congreso, el peronismo estuvo a la altura de la pelea y eso es un activo. Las excepciones [por los votos peronistas favorables a la Ley Bases] no fueron de la provincia de Buenos Aires y Axel dio una señal distintiva con el reclamo a Milei por las obras paralizadas ”, afirma.