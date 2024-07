La dura acusación de Lilia Lemoine contra una exfuncionaria de Larreta que terminó con un cruce

Escuchar

Este jueves por la tarde, la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine apuntó contra Veby Martínez, exfuncionaria de Horacio Rodríguez Larreta en el gobierno de la Ciudad, a quien acusó de haberse convertido al liberalismo tras quedarse sin trabajo y de enviarle mensajes al Presidente para que la contraten. “Vivió toda la vida del Estado y ahora quiere volver. Veby, un beso. Suerte”, lanzó la vicepresidenta de la Comisión de Ciencia en la Cámara baja.

Durante su paso por Laca Stream, Lemoine empezó por apuntar contra exaliados de Milei -menciona al economista Diego Giacomini- que “lloran e insultan porque se quedaron afuera”. “Lo mismo pasa con Veby [Martínez]”, dijo la legisladora. Y explicó: “Era una funcionaria de Horacio Rodríguez Larreta que se la pasó insultándolo a Javier en campaña. A mi también me dijo que era una ñoqui, una estúpida, que no tenía educación ni capacidad, que me iban a usar y tirar”.

“La mina se la pasó tirando mierda (sic). Me bloqueó en redes sociales en un momento porque yo respondía a todos sus planteos. Y ahora que se quedó sin laburo, se volvió libertaria de golpe. Cambió la descripción de su cuenta de Twitter [X] y le escribió a Javier [Milei] para que la contraten ”, denunció Lemoine. Reveló que incluso, hace unos días atrás, fue desbloqueada por la mujer que se desempeñó tareas bajo la órbita del Ministerio de Cultura porteño como coordinadora de eventos.

“A pesar de que me desbloqueaste, voy a aprovechar para responderte por acá”, lanzó la diputada y procedió con una chicana: “Veby, ¿estuviste organizando la final de la Copa América en Estados Unidos? ¿Eras vos? Ese talento te lo reconozco. Mientras estabas en el gobierno de la Ciudad, dijiste que Milei iba a sacar el 5% de los votos en las elecciones. Llegaste a decir que Larreta se parecía a He-Man. Habrá de ser por el pelo seguramente”.

“Me insultaste también por lo que dije ayer en Todo Noticias. Seguro desearías que algún día te entrevisten los mismos periodistas que me entrevistaron a mi para poder decir algo que le guste a tu exelectorado, que jamás te eligió. Hasta decías ser mucho mejor que economistas que participan en política. Vos te recibiste en la UBA, hiciste dos cursitos en no sé donde y trabajaste toda tu vida en el Estado. No tenés otra experiencia. Y ahora querés volver. Veby, un beso. Suerte”, cerró.

La respuesta de Veby Martínez a Lilia Lemoine: “Yo era liberal antes de que vos hicieras cosplay”

Tras hacerse eco del fragmento de la entrevista en el que la mencionaba, la exfuncionaria porteña le dedicó una publicación a la exmaquilladora de Javier Milei: “Todas mentiras las que dice Lilia. Mientras se organizaba el partido en Miami, yo estaba en Boston con otras actividades. Le recuero que gané el primer puesto de la Escuela Recrear en 2003, así que profeso el liberalismo antes de que vos te disfraces ridículamente de cosplay”.

Todas mentiras d mí dice Lilia mientras se organizaba el partido en Miami yo estaba en Boston con otras actividades q no son Fútbol. Le recuerdo q Gane el puesto 1 d la Escuels Recrear en el 2003, así q profeso liberalismo antes q ella de disfrace ridículamente de Cosplay @JMilei — Veby Martinez 🫶🏻 (@VebyMartinez) July 18, 2024

Lejos de contestarle, Lemoine compartió algunas publicaciones que Martínez dirigió hacia su persona entre fines del 2023 y el pasado abril. “La mina le dedicaba como diez posteos por día a Javier e incluso a mi después de bloquearme. ¡El larretismo, esa mancha que no se quita!”, concluyó.

Nananana YO OBSESIONADA CON ELLA?

La mina le dedicaba 10 tuits x día a Javier e incluso a mí después de bloquearme 😅

¡El larretismo, esa mancha que NO SE QUITA! https://t.co/eu42KokZiD pic.twitter.com/afjlhk18MD — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) July 18, 2024

