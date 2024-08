La fuerte crítica de Marcos Galperin para el gobierno de Alberto Fernández tras la denuncia de Fabiola Yañez

Escuchar

La denuncia por violencia de género realizada por la ex primera dama Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández colonizó la agenda mediática dada la magnitud de la noticia que pone en tela de juicio veracidad de las políticas de género llevadas a cabo por la última gestión kirchneristas. En medio de las críticas de todo el arco político hacia el exmandatario, el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, criticó en duros términos la gestión albertista.

El referente empresarial argentino no tardó en manifestarse al respecto de la denuncia que Yañez realizó desde España ante el juzgado del juez federal Julián Ercolini, el mismo que lleva adelante el caso de los seguros. El también fundador de Mercado Pago consideró como una “farsa, un curro y una estafa” el anterior gobierno de Fernández y Cristina Kirchner.

“ Absolutamente todo el gobierno de Alberto fue una farsa, un curro, una estafa. Hubo muchos cómplices que se beneficiaron, fuerte. Y el país quedó prácticamente quebrado ”, expresó Galperin en su cuenta oficial de X, el martes por la tarde.

Absolutamente todo el Gobierno de Alberto fue una farsa, un curro, una estafa. Hubo muchos cómplices que se beneficiaron fuerte. Y el país quedó prácticamente quebrado. — Marcos Galperin (@marcos_galperin) August 6, 2024

Tras la denuncia de Yañez realizada vía Zoom, Ercolini ordenó medidas de restricción contra Fernández en las que incluyó la prohibición a salir del país y le encomendó al Ministerio de Seguridad que arbitre los medios para reforzar la custodia sobre la ex primera dama. Además, intimó al expresidente a cesara “en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente”, realice hacia su expareja”.

Por su parte, Fernández aseguró en diálogo con LA NACION que “es todo falso” y que lo demostrará “ante la Justicia”. Además, sumó a su declaración pública un un comunicado en el que afirmó que aportará en los tribunales “las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”. También dijo que no planea hacer declaraciones públicas para no exponer a su familia, incluida “la propia Fabiola”.

La postura de Galperín ante el resonado caso que llegó a su punto máximo de ebullición este martes, va en línea con las continuas críticas que expresó contra la administración de Unión por la Patria durante los cuatro años que ostentaron el poder desde la Casa Rosada.

En febrero de este año, Galperin se expresó en redes sociales sobre la causa de los seguros que alcanza al expresidente por favorecer a determinadas empresas en licitaciones de Nación Seguros. “Entiendo que Fabiola era la que se encargaba de los seguros en casa”, comentó en aquella oportunidad.

El irónico comentario de Galperin sobre la ex primera dama aludió a la fiesta en Olivos durante el aislamiento por el Covid-19. En 2021, el Fernández responsabilizó a su pareja por el encuentro en la Quinta Presidencial, lo que desató un escándalo. “El 14 de julio mi querida Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho. Me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”, expresó en su momento, reconociendo que se había tratado de una celebración privada.

Desde hace un tiempo, el fundador de Mercado Libre se muestra más activo en redes sociales y usa sus cuentas para expresar su opinión y relfexiones. X se convirtió en la plataforma predilecta del empresario para expresar su descontento con los políticos o responder a las críticas que le hacen algunos usuarios.

Noticia en desarrollo

