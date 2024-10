La fuerte pelea de Romina Manguel con Sietecase, Bercovich y Tenembaum por la guerra en Medio Oriente

Escuchar

La periodista Romina Manguel acusó este martes a su compañero de radio Reynaldo Sietecase de agredirla y tratarla de mentirosa debido a su postura sobre la guerra en Medio Oriente. En la pelea, que ocurrió en el pase entre los programas ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? y La inmensa minoría de Radio con Vos, también se involucraron los periodistas Alejandro Bercovich y Ernesto Tenembaum. El fuerte cruce ocurrió cuando Manguel afirmó que la entrada de fuerzas de Israel en el Líbano no se trataba de una invasión, mientras que Sietecase sostenía fuertemente que sí. “Dejate de joder, Romina, ¿cómo vas a decir eso?”, le dijo el periodista. “Esta agresión que está haciendo Reynaldo... ¿Vos estás diciendo que yo miento?”, lo cruzó Manguel.

El conflicto comenzó alrededor del tema “el discurso violento del Gobierno”, donde la periodista María O’Donnell hablaba de los posteos alrededor de la sexualidad realizados por el presidente Javier Milei. “A mí me parece bastante serio y grave en términos de la violencia que encierra y que la masculinidad que vuelva de esta manera”, sostuvo. Su posición presentó un debate en la mesa, donde Manguel sostenía que Milei “impuso su agenda” porque los panelistas estuvieron “40 minutos hablando del tema”. O’Donnell, en cambio, argumentaba que el lenguaje del mandatario “deshumaniza y despersonaliza al otro”.

Ante eso, Diego Iglesias interrumpió y habló de una situación hipotética para demostrar la gravedad del discurso: “Si el presidente de la Nación hiciera alusiones de manera permanente y sistemática a lo que es el discurso antisemita por antonomasia, que es el judío como avaro, ¿no estaríamos señalando que eso sería algo relevante y que tendría incidencia en la violencia en la sociedad?”.

La periodista Romina Manguel Archivo

“Diste en un punto espectacular. María decía ‘deshumaniza un sector’... ¿sabes qué pasa? Los judíos como minoría estamos acostumbrados. Pasa que ahora se horrorizan porque es otra minoría a la que le tocó”, contestó Manguel. En ese momento, Sietecase intentó interrumpir la conversación, aunque sin éxito. “Perdoname, no. Ahora nadie se pone colorado por ser antisemita. Y hay un sector, particularmente de la izquierda y el progresismo, que está diciendo cosas que jamás hubiese dicho. Cuestioname lo que quieras, pero estoy vinculada 24 horas con todos los sectores de la colectividad judía y hay una preocupación muy profunda. El tema del debate es muy sensible, estamos a las puertas de rosh hashana, a un año del ataque de Hamas...”, continuó Manguel.

Sietecase sumó un comentario a la declaración de Manguel, y eso hizo estallar la discusión: “Estamos con una invasión al Líbano en este momento”. Manguel contestó: “No es invasión. Israel se está defendiendo de un ataque de Hezbollah”. Este martes una andanada de misiles iraníes cayeron sobre terreno israelí, unas horas después de que las fuerzas israelíes realizaran una incursión terrestre en el suelo libanés. “Es una invasión. Se puede defender contra Hezbollah, pero es una invasión”, argumentó Sietecase. Aún así, Manguel dijo no querer discutir en “un momento tan sensible” y habló de cómo “han colado información errónea”, aunque no aclaró quién ni cuándo. Ante la insistencia de Sietecase, continuó: “Es ofensivo hablar de una invasión al Líbano”.

Reynaldo Sietecase en el velatorio de Gerardo Rozin Marcelo Manera - LA NACION

“Dejate de joder Romina, ¿cómo me decís eso?” , contestó enojado, a lo que Manguel apuntó: “Contá el contexto. No me voy a dejar de joder. Te voy a incomodar todo el tiempo marcándotelo, Rey”. Sietecase aseguró que el propio Gobierno de Israel dijo que se trataba de una invasión, mientras que Manguel sostenía que faltaba contexto en esa afirmación. “Desde el 7 de octubre, Hezbollah, que fue proxy de Irán, está bombardeando Israel. Israel lo que hace es contratacar. Cuando Israel se defiende, no les gusta, entonces lo llamas invasión al Líbano”, detalló. Ante la persistencia de Sietecase en su postura, Manguel comenzó a enojarse. “Te pido que respetes”, le dijo.

“Yo te respeto todo lo que quieras. Yo no miento nada más. Hay una invasión al Líbano como hay una invasión a Gaza”, afirmó Sietecase, lo que provocó la reacción de Manguel. “ ¿Vos decís que yo miento? Me levanto y me voy. Estás atacando mis convicciones y mi ser periodístico. Yo estoy laburando. Hablame con hechos. Esta agresión que está haciendo Reynaldo... ¿vos estás diciendo que yo miento?”, expresó la periodista. “Pero hay una hecho concreto. Israel invadió el sur del Líbano. ¿Cómo contás esto? Buscá los diarios”, replicó. “¿Vos me mandas a leer los diarios?”, contestó ella.

Ahí fue cuando otro periodista en la mesa, Alejandro Bercovich, ingresó a la discusión. “Las familias de los cabecillas de Hezbollah que mató el ejercito israelí eran civiles. Murieron la hija y esposa de uno de ellos en el Líbano, en Beirut”, señaló. “Israel avisó, pidió que haya una evacuación. Está todo documentado. Cuestionan cada vez que Israel se está defendiendo hace un año. [Dirigiéndose a Sietecase] No me gusta que digas que miento porque laburé mucho tiempo con vos, Rey ” dijo Manguel. La respuesta de Sietecase fue acotada: “Es un hecho”. Mientras tanto, Bercovich sostuvo que el problema pasaba por “obturar la discusión por una cuestión de fe”, pero Manguel continuaba con su argumento de que “hablaba con hechos”.

“Dijiste ‘mis convicciones’ hace tres segundos”, sostuvo Bercovich. En ese momento, Manguel cruzó al periodista por su programa Pasaron cosas: “Vos dijiste que Israel estaba en Gaza y no sabías ni siquiera cuándo se había ido de Gaza, Berco. En tu programa se dicen cosas que, como no tenés nadie que te las refute... vos dijiste que Israel estuvo en Gaza, y el 7 de octubre no estuvo en Gaza”. La discusión continuó alrededor de los ataques de la Fuerza de Defensa de Israel y Bercovich consideró que las diferentes posturas no significaban una forma de ofensa. “No me estás ofendiendo. Me ofende que me digan que miento”, contestó Manguel.

Ernesto Tenembaum intentó calmar las aguas. “Yo quise decir algo en un momento y me censuraron”, bromeó. Sostuvo que admiraba “la pasión” de Manguel, pero se despegó de su postura: “Yo entiendo y valoro mucho la pasión de Romina para defender sus convicciones, lo único que quiero aportar es que a mí también me involucra, y afectivamente. No me gusta lo que está haciendo Israel, creo que la forma de reprimir el terrorismo tiene que ser otra. Israel no tiene una posición unánime del tema. Hay gente que banca lo que hace el gobierno como Romina...”. Eso le ganó la interrupción de la periodista: “No estoy bancando al gobierno, no digas cosas que no dije”. “Yo voy a decir lo que yo pienso y tengo derecho a decirlas”, contestó Tenembaum, ante lo que después se calmó el acalorado debate.

LA NACION