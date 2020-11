La furia de una diputada con el sistema de sesión remoto: "Lo tiraría a la m..."

Una diputada tuvo un exabrupto durante la sesión Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Desde que se implementó la virtualidad, debido a la pandemia por coronavirus, las dificultades para hablar por videollamada se multiplicaron: usuarios que hablan al mismo tiempo, conexiones lentas y hasta personas que revelan que no estaban vestidas acorde a la reunión son algunas de las escenas repetidas.

Esta vez quedó grabada la curiosa reacción de una legisladora durante el debate en la Cámara de Diputados, cuando se preparaba una sesión maratónica que trataría el Impuesto a la Riqueza, entre otros temas.

Sucedió justo cuando Álvaro González, vicepresidente primero del cuerpo, que reemplazó a Sergio Massa en la sesión, estaba nombrando a los diputados para conocer su votación. Mientras lo hacía, se escuchaban ruidos de interferencia de fondo y se advertía la incomodidad en el ambiente, debido a los problemas con el sistema de audio.

Antes de comenzar el debate, Diputados se encontró con problemas técnicos y con un inesperado insulto en el recinto. 00:39

Video

"No, no me sale", se escucha que dice una diputada, pero no se logra identificar de quién se trata. La sesión continúa e inmediatamente interviene otro legislador, también entrecortado. En ese momento, se oye claramente: "La c... de su madre, lo tiraría a la m...". Si bien en un primer momento el recinto quedó en silencio, incrédulo ante la reacción, luego González siguió con sus tareas.

Vale recordar que los problemas técnicos en el Congreso son bastante habituales. En septiembre pasado, el entonces diputado del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri (Salta), alegó que pensó que "se había interrumpido Internet" y protagonizó una escena sexual. Tras el episodio, el legislador renunció a su cargo.