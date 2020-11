La hora de los negocios de Alberto Fernández y Martín Guzmán

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de noviembre de 2020 • 10:54

De Rusia a Estados Unidos, en esta semana política que pasó, el oficialismo de Alberto Fernández buscó construir certezas futuras con Rusia pero las encontró en Estados Unidos. La vacuna rusa generó más polémicas y agrietamientos que certidumbre, confianza y credibilidad: los tres intangibles de los que depende todo en Argentina, el clima social, el de inversiones y negocios y el clima político, y ahora también el sanitario.

El círculo de la incertidumbre se expande: no se trata de que la gente es necesariamente antivacuna. No es lo mismo la desconfianza antes las vacunas que la desconfianza ante el gobierno. El problema en Argentina es una desconfianza en torno a la politización de la administración de la pandemia y por otro lado, ante la palabra del gobierno respecto de ese tema. Desconfianza y falta de transparencia en la información sobre la vacuna van de la mano. La sospecha es un manto que avanza en Argentina y ése es un problema. ¿Cómo prometer una vacuna que no existe, en dosis de 10 millones y para dentro de menos de dos meses? El presidente Alberto Fernández lo hizo ayer.

Rusia y su vacuna no fueron un motor de certidumbre. En cambio, Estados Unidos y la crisis electoral que arrecia fueron para el gobierno lluvia en medio de la sequía: cambió el foco de la opinión pública que desde el martes se apoltrona ante la pantalla para tuitear sobre Trump, Biden, Pennsylvania o Nevada. Lograr cambiar de conversación social no es un tema menor para un gobierno en medio de una crisis. A los sectores de clase media, la política en tono de absurdo de Estados Unidos les desplazó la preocupación y la indignación.

Pero además, el contraste entre la dimensión del conflicto electoral de Estados Unidos y, por ejemplo, los caprichos anti institucionales que pesan sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando, como presidenta, se negó a un traspaso normal del poder presidencial, producen un efecto extraño en Argentina: una suerte de sensación de normalidad comparativa.

EL FUTURO ES DICIEMBRE

El oficialismo tiene un desafío: anticiparse a diciembre. Que con el inicio del verano y antes de que estalle la Navidad, coincidan la paz social, la paz sanitaria y sobre todo, la paz cambiaria: el dólar es el termómetro por excelencia en Argentina. La fiebre por Covid se naturaliza: Argentina va camino a figurar en los primeros puestos del ranking de cantidad de muertos por millón de habitantes y sin embargo, el presidente sostuvo ayer, en su anuncio, y lo cito: "Hemos logrado que la crisis sanitaria no se nos vaya de las manos y eso es una tranquilidad". Muy contrastantes esas palabras con la realidad de la escalada de fallecimientos en Argentina, que hoy superan a la cantidad de muertos por millón del Estados Unidos de Donald Trump, tan cuestionado por su manejo de la pandemia.

En Argentina, la fiebre del dólar, en cambio, no se vuelve naturaleza: siempre dispara crisis sostenidas, recurrentes y a veces terminales para los gobiernos.

Hay varios puntos para conectar. Una primera línea de puntos es esa que lleva de Rusia a Estados Unidos. La meteorología política de Alberto Fernández, la que busca controlar los distintos climas, está sostenida por una promesa de futuro: de vacuna futura, inminente en realidad, a fines de diciembre según el anuncio que el presidente Alberto Fernández hizo ayer.

Pero la vacuna rusa despierta sospechas y rechazos y sus propias encuestas de opinión acerca de quién estaría dispuesto a dársela. La incertidumbre prolifera: por el sigilo con el que se manejó el viaje a Rusia de los funcionarios del gobierno, por la certeza presidencal acerca de su aprobación, sobre la que hay cuestionamientos expertos y advertencia sobre el riesgo de un uso político de los tiempos de desarrollo científico, y por la esperanza excesiva del oficialismo en que llegará a tiempo a Argentina, en diciembre, para salvarnos de 2021.

Fernández dejó de insistir con tranquilizar al electorado con filminas comparativas, en general fallidas, y ahora cambia de guión: la vacuna se presenta como el amuleto estrátegico para espantar al diciembre negro que cada tanto se cierne sobre Argentina.

La vacuna rusa está en el centro de una estrategia que alienta el oficialismo: es el personaje de la semana. El remplazo de los dos extranjerismos que lideraron la semana pasada -"blue", por el dolar, y "Grabois", por el dirigente que corrió al gobierno por izquierda, por otro extranjerismo, "Sputnik", en el caso de la vacuna, en su versión número 5, como el perfume. La vacuna se ofrece desde la comunicación ansiosa del gobiermo como el elixir milagroso que reordenará la economía, la sociedad y la voluntad del electorado, es decir, el poder que se pone en juego en 2021. Una medida sanitaria convertida en puerta de escape de lo que hasta el viernes negro del dólar a casi 200 pesos parecía no tener salida.

DE LA CUARENTENA A LOS DUEÑOS DE LA ARGENTINA

Otra línea de puntos conduce del lunes pasado y la reunión del ministro Martín Guzmán con los poderosos dueños de empresa que se agrupan en AEA, desde Techint al Grupo Clarín, los hombres fuertes del empresariado argentino que suelen estar en fuerte tensión con el kirchnerismo, al anuncio del levantamiento de la cuarentena. Hay un arco invisible que conecta esos acontecimientos. En el medio, un nuevo avance de la Ley de Agroexportaciones que se conversa entre el gobierno y los principales exportadores del agro reunidos en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), y que el gobierno promete presentar en el Congreso antes de fin de año, como el aborto. Ese arco de encuentros y decisiones es elocuente.

Porque la vacuna no fue el único anuncio sanitario de esta semana: ayer se consagró el fin de la cuarentena eterna al menos para el AMBA. En realidad esa decisión es la única certeza que el gobierno tiene realmente en sus manos: levantar o no una cuarentena. Y está planteada no solamente como una medida sanitaria sino también como una medida económica clave.

Cito al ministro Guzmán en una entrevista a Victor Hugo Morales el jueves: "Si hay vacuna, hay un mundo distinto. La vacuna sería un golpe fuerte, en el mundo, de certidumbre, de confianza. A Argentina también la beneficiaría mucho. Aún sin vacuna, están dadas las condiciones para que transitemos la senda de la recuperación". Así aclaraba Guzmán, sabiendo que la vacuna no está en manos del gobierno. Sí, levantar la cuarentena.

A la crisis de la changa, de los sectores más vulnerables, el gobierno le otorga el levantamiento de cuarentena. A las mayorías, les ofrece el fin de la cuarentena que le impedía trabajar libremente. Es la versión del blanqueo para los sectores populares: legitimar la changa que hasta el momento podía ser considerada en negro en términos de los permisos habilitados en cuarentena.

La salida social y la vuelta a clase, al menos con protocolos y en modo de burbuja, parecen destinados a calmar la indignación de la clase media. Como dice Guillermo Vilas en el documental maravilloso que lo tiene como protagonista en Netflix: cuando llegás al fondo del pozo, cualquier burbuja te lleva a la superficie, en este caso, la burbuja educativa. Una salida de Alberto Fernández para intentar interceptar a los deseos que la presión social estaba empezando a instalar, sobre todo de las clases medias porteñas, y que Horacio Rodríguez Larreta había tomado como bandera. Fernández intenta alcanzar, con esa medida de gobierno, a Larreta, que le llevaba varios cuerpos.

El levantamiento de la cuarentena habilita, además, a otras medidas económicas centrales: ajustes que se disfrazan de otra cosa. Ante quienes le reclaman por no hacer más ajuste porque con levantar la cuarentena no alcanza para bajar el déficit, el gobierno promete mantener estables los subsidios en relación del PBI y al mismo tiempo quitar los subsidios por la cuarentena: levantada, ya no se necesitan. Ante el quienes le reprochan que haga ajustes, el gobierno responde que no son ajustes sino eliminar las medidas extraordinarias que llegaron con el aislamiento. Habrá ajuste y no lo habrá la mismo tiempo. La misma medicina comunicada en distintos contextos para satisfacer a reclamos contrapuestos, el sector económico por un lado, las bases kirchneristas, por el otro: como los sesgos aislan a las tribus en sus identidades, cada una escucha lo que quiere oír.

Pregunta pendientes se instalan después de una semana de tensa calma, con dólar blue a la baja y la Argentina mirando al horizonte, a Estados Unidos: ¿Son decisiones de efecto duradero las tácticas de control del dólar o se trata de una intervención mecánica en el mercado de los dólares con efectos de corto plazo, que desapareceráne en una próxima corrida? ¿La paz cambiaria de esta semana es un síntoma de que Alberto Fernández le encontró la vuelta? ¿Es una señal de autonomía del presidente su encuentro con el sector privado o, al contrario, el aprovechamiento obediente de la ventana de oportunidad que le ofreció la vicepresidenta para negociar con los ricos y con los medios: Techint de un lado por ejemplo, y el Grupo Clarín del otro, además, el agro? ¿Encontró un rumbo el gobierno? ¿Hay un plan que ya no demoniza al sector privado y la propiedad privada? El clima de negocios, ¿empieza a ser una variable que el gobierno integra o es un espejismo?

¿LLEGO LA HORA DE LOS NEGOCIOS?

Y un último trazado de esa línea que conecta puntos y construye sentido, parte del juego de espejos entre Estados Unidos y el Partido Demócrata de Joe Biden y Bernie Sanders, en el extremo, y la Argentina kirchnerista. El eje de esa comparacion: cuán a la izquierda está el mapa de las buenas causas políticas, o de las autopercibidas como buenas causas políticas, en la Argentina y en el mundo.

Esta semana hubo análisis desde la militancia kirchnerista que imaginaron un mapa regional de las Américas que conectaba el progresismo del los liberals demócratas de Biden y Obama y Sanders con la matriz ideológica del kirchnerismo. Otra vez: ¿juego de espejos o espejismos?

El economista Rafael Di Tella suele sostener que en Argentina falta un partido de derecha económica que no sea de derecha política, es decir de derecha económica pero progresista en lo político y lo social. Que los partidos políticos argentinos, incluyendo a Cambiemos, están corridos hacia la centro izquierda. Y que si a un partido político que en Argentina es percibido como de centro derecha lo llevás a EEUU, en realidad sus políticas serían consideradas de centro izquierda. Es decir, anti empresa o reticentes al mundo de los negocios.

Imaginemos un imposible en Argentina, algo así como una utopía pro empresas y desarrollo productivo de punta: que Marcos Galperín, el fundador y CEO de Mercado Libre, fuera el ministro de Economía. Mercado Libre hoy vale más que la argentina YPF, pero no sólo eso, vale más que las gigantes brasileras Vea y Petrobras, nada menos. ¿Por qué no tener a un empresario de esa talla aportando lo suyo en un rumbo económico que no logra encontrar el ciclo sostenible de la productividad?

Otros nombres posibles para este ejercicio de imaginación político - económica que surgen en la consulta: Delfín Jorge Ezequiel Carballo, el socio de Jorge Brito en el Banco Macro, uno de los billonarios argentinos incluido en los rankings de Forbes. Carballo es socio de Jorge Brito en el Macro, el banquero que tiene buenos contactos con Máximo Kirchner vía Sergio Massa.

Un argentino de los mercados con sede en Mahattan, que sigue la evolución de la política y la economía de Estados Unidos y también la Argentina, juega con esta hipótesis. "En el sector financiero, Carballo, muuuy capaz, es lo más parecido por su visión a Jamie Dimon, del JP Morgan, pero sin vocación de ir al gobierno". Y hace dos señalamientos interesantes: la primera, que sobre Carballo no pesa la reputación, mala, que pesa sobre Brito. Y lo más interesante, que el hecho de que Carballo jamás pensaría en acercarse a la cosa pública es una medida de "la trituradora que es Argentina". Lo dice desde el Estados Unidos en llamas por Trump. Así estamos.

El otro nombre que surge en el relevamiento es el de Daniel Pinto, orgulloso egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, el argentino más importante en las finanzas mundiales, Co Presidente y Director de Operaciones del JP Morgan y CEO de su Banco de Inversión y Corporativo del JP Morgan Chase.

En el peronismo, el último que se atrevió a tanto en el ministerio de Economía fue Menem con el Plan Bunge&Born, con mala suerte, el fallecimiento de Roig; malas elecciones, el nombramiento de Rapanelli, reacio a ocupar esa responsablidad, y malos resultados.

Duhalde y Kirchner se animaron con Prat Gay, que venía del JP Morgan, para el Banco Central y Cambiemos intensificó la apuesta con Prat Gay como ministro de Economía; con Luis "Toto" Caputo, también de Morgan y del Deutsche Bank Argentina, en el ministerio de Finanzas primero y luego en el Central y luego con Nicolás Dujovne en Economía, que venía de research del Banco Galicia. También, todos, con resultados cuestionables.

¿Es un problema de la Argentina y sus desafíos imposibles que se come el expertise de hombres del mercado y de los negocios? ¿O es un hombre problema de la clase dirigente empresarial y financiera nacional, menos competitiva que la de otras regiones? ¿O tiene que ver con que los grandes nombres, los de verdadero peso y logros contundentes como Pinto o Carballo o Galperín jamás darían el salto a lo público? Sabemos: por lo de la "Argentina trituradora".

EL MERCADO: ¿LA UNICA ESTABILIDAD?

Todos esos argentinos del mundo empresario o del mundo financiero, ¿podrían tallar en una economía kirchnerista? Bueno, hombres de negocios de ese calibre, o muchísmo mayor, tallan efectivamente en la economía de Estados Unidos, y lo más interesante: no importa si con Trump o con Biden, el de centro izquierda.

Hay dos nombres claves. Uno es el del CEO de JP Morgan, Dimon. Cuando estaba por asumir Donald Trump, se hablaba de que sería su secretario del Tesoro. Había optimismo: Dimon se define como "apenas" demócrata pero es considerado "bipartisan", capaz de esquivar polarizaciones. "Mi corazón es demócrata pero mi cabeza es algo republicana", se define: su cabeza se ocupa de los negocios.

Dimon está al frente del banco más grande y rentable de Estados Unidos, el único grande que no necesitó un rescate del gobierno en la crisis financiera de 2008-2009. El dato es relevante: el JP Morgan queda libre de la imputación de pro negocios en las buenas y pro ayuda estatal en las malas que pesa sobre otros grandes bancos de Estados Unidos. Dimon es, además, de los hombres de negocios que tienen voz en los asuntos públicos como el sistema de salud, el manejo del estado y su ineficiencia, el estado de la educación en Estados Unidos. Habla y es escuchado.

No fue finalmente el hombre de Trump en el Tesoro pero hoy su nombre circula como uno de los candidatos para ser secretario del Tesoro de Biden, sí, el casi presidente que emociona a parte de la centro izquierda en Argentina. Es más, el nombre de Dimon, bien pro negocios, compite en los rumores con el de Elizabeth Warren, bien progresista, que va perdiendo chances de ocupar la cartera de Economía con Biden.

¿Será el líder del JP Morgan el hombre fuerte de Biden en la economía? ¿O será finalmente Larry Fink, el CEO de BlackRock, el fondo de inversión, uno de los acreedores más duros de Argentina en la reestructurción de la deuda, el responsible de la economía de Biden?

La cuestión es cuán a la izquierda está el gobierno de Biden y si resulta un espejo fiel de cuán a la izquierda está el gobierno de Alberto Fernández en relación a su voluntad de acercarse a los hombres de negocio y al sector privado en Argentina.

La semana que transcurrió habla de un acercamiento o por lo menos de una volunta de encuentro con el sector privado. ¿Se sostendrá? Esa es la gran cuestión: si se da finalmente una alianza estructural entre las políticas de gobierno y el sector privado, si se convierte en política de estado más allá de las coyunturas y a partir de qué concesiones de uno y otro lado se construye y consolida.

En Estados Unidos hay incertidumbre política en este momento. Pero hay una especie de lecho de mar que permanece estable no importa quién esté en el gobierno: el mercado y los hombres del mercado que tallan fuerte también o desde las sombras o cuando dan un paso al frente, en la función pública, en ese mundo político de Estados Unidos. Cuando las instituciones políticas tiemblan, las económicas y productivas se sostienen.

¿Es posible algo así en la Argentina, una alianza cada vez más estructural del poder político con el poder económico en beneficio de la Argentina? ¿O toda utopía productiva y pro mercado termina en Argentina siendo una utopía de derecha y un sueño regresivo? Queda abierta la pregunta.

