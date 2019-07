Crédito: Twitter

13 de julio de 2019

La hermana Martha Pelloni estuvo en el centro la agenda política de los últimos días luego de que, en diálogo con Luis Novaresio, describió a La Cámpora como "el brazo derecho del narcotráfico" en la política de Cristina Kirchner . Invitada a la mesa de Mirtha Legrand , la coordinadora de la Red de Infancia Robada dijo que su error estuvo en generalizar y señaló que, si bien algunos líderes de esta agrupación "trabajan muy bien", otros están "coactados por las mafias".

"¡Qué lío que hizo usted!", le dijo Mirtha entre risas, al referirse a la polémica que generó Pelloni con su declaración. Entonces, la referente social aclaró: "Lamentablemente no se tomó la conversación desde el comienzo. Estaba hablando de Corrientes, y después generalicé. Quiero decir algo respecto de La Cámpora porque se merece una explicación: hay muchos jóvenes, con los cuales he trabajado y he estado en contacto, que son brillantes chicos que pertenecen a La Cámpora y que están trabajando muy bien por sus compañeros".

De todos modos, retrucó: "La verdad la voy a decir porque conozco líderes de La Cámpora, que no serán todos. Hablo de visitas que he hecho y de trabajar en terrenos de mucha pobreza y vulnerabilidad invisibilizada donde La Cámpora con gente jóvenes, líderes formados, ha entrado". Y agregó: "Las mafias del narco estudian el lugar adonde van a entrar porque por algo pueden llegar con tanta avidez a donde hay vulnerabilidad. Es la invisibilidad de la vulnerabilidad y de la pobreza de tantos chicos que tenemos drogados y que roban, pobrecitos, porque han caído en la droga".

"No son todos los jóvenes pero, lamentablemente, al hablar de La Cámpora uno está hablando de liderazgos que han sido coactados por las mafias", concluyó. Y señaló que la policía y la Justicia está, también, envuelta en la problemática.

Al finalizar el bloque, Mirtha Legrand volvió a dirigirse a la religiosa y, filosa, disparó: "¿Alguna vez se enamoró?". El resto de los invitados irrumpieron en una risa incómoda ante la inquietud de la conductora. "Si te referís al amor humano de un hombre, no, nunca", respondió entonces Pelloni. Y explicó: "Si me hubiera enamorado capaz que hubiera formado una familia pero necesitaba algo más que una familia".