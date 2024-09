La interna del PJ | De Pedro dijo que Kicillof “no tenía diálogo con los empresarios” cuando era ministro de Economía

Escuchar

Ya lejos de sus tiempos de ministro del Interior del gobierno de Alberto Fernandez, el hoy senador y dirigente de La Cámpora, Eduardo “Wado” De Pedro, desgranaba lo que, a su juicio, deberían ser las bases para un modelo de desarrollo nacional, con una mirada amplia y dialoguista. Pero, de repente, la interna entre La Cámpora y el gobernador Axel Kicillof se coló en su discurso.

“En 2015 no teníamos vínculo con el sector productivo. Y teníamos un ministro de Economía que no hablaba con los empresarios” , dijo el senador bonaerense, con un destinatario exclusivo de esa crítica: el gobernador Kicillof, por entonces ministro de economía de Cristina Kirchner, que no oculta sus ambiciones de cara a 2027.

Las declaraciones De Pedro, poco afecto a las definiciones sobre las internas del kirchnerismo, formaron parte de la quinta jornada de políticas públicas organizada por la escuela de gobierno de la Universidad Austral. Ante la sorprendida repregunta del moderador de las jornadas, el periodista Gonzalo Aziz, De Pedro se puso en guardia. “Ves, ya el periodismo buscando el título”, respondió De Pedro, aliado a Máximo Kirchner en su pelea interna y abierta con Kicillof.

En su diálogo, De Pedro hizo una defensa cerrada de la ex presidenta, al puntualizar que Cristina Kirchner “llamó varias veces al diálogo”, pero que su prédica no fue escuchada. “El único que respondió fue Miguel Angel Pichetto, y todos le salieron a pegar”, sostuvo.

El senador nacional Eduardo de Pedro, entrevistado por el periodista Gonzalo Aziz

El viernes pasado, Máximo Kirchner y La Cámpora protagonizaron un acto en La Plata con críticas al gobernador bonaerense. “Si querés canciones nuevas, te presto las mías”, coreó la agrupación que responde al hijo de la expresidenta, en desafío implícito al gobernador, que el año pasado llamó a “cantar canciones nuevas”. “Algunos entendieron mal el resultado de las PASO. Ahí empezaron los problemas”, dijo Máximo en aquel acto. Kicillof se negó a ser candidato a presidente en 2023 y fue por su reelección, De Pedro quedó en el camino y finalmente el postulante de Unión por la Patria fue Sergio Massa.

En su diálogo con Aziz, De Pedro apuntó a “un modelo de desarrollo de largo plazo”, variables para “generar inclusión, desarrollo y federalismo”. En crítica al gobierno libertario, afirmó que “hoy hay incentivos a la pelea, es una tendencia internacional”, y recordó que “en las últimas elecciones tuvimos un dato. Los que pregonaban los acuerdos perdieron” . Fue allí donde afirmó, a modo de autocrítica, que “en 2015 no teníamos vínculos con la producción”, hecho que atribuyó a la “juventud” de los dirigentes que acompañaban a la entonces Presidenta.

